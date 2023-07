15,5 milliót kérnek az életnagyságú játékautóért

Korábban is írtunk már a Vezessen arról a projektről, melynek keretében életnagyságú valósan vezethető buggyt terveztek építeni a Tamiya legendás rádió-távirányítású játékautójából, a Wild One-ból (58050).

Mos, mostanra kész, elérhető a terepjárgány, mely külsőre az ihlető RC-kisautó kiköpött mása, ám bele lehet ülni, terepen lehet vele csapatni.

A nyolc – cserélhető – akkupakk összesen 14,4 kWh kapacitást kínál, mellyel az autó villanymotorjai maximálisan 28, folyamatosan 15 kW-os (38/20 lóerő) összteljesítményt fejthetnek ki. A kétszemélyes buggy 100 km/órás csúcssebességre képes, off-road hatótávja valahol 110 és 200 km között lesz – ez a különböző piacokon érvényes minősítési normáktól függ. A terepen való helytállást az Eibach-rugókkal szerelt Bilstein lengéscsillapítók és a 14”-os Maxxis off-road-gumik biztosítják.

A Wild One MAX-szel nem csak a homokbányákban, elhagyatott szerpentineken lehet repeszteni, a vásárlók az EU-s közúti használathoz szükséges csomagot is kapnak szélvédővel, ablaktörlővel, sárvédővel, első és hátsó lámpákkal. A műszerfalon 5 colos digitális kijelző az interfész, hátramenetben itt jelenik meg a tolatókamera képe is.

A hétvégi Goodwoodi Sebességfesztiválon élőben is megjelenő villanyvadóc csütörtök éjféltől rendelhető a teljes ár (41 000 euró, 15,5 millió Ft) 10%-ának befizetésével. Az első 100 megrendelő a bevezetési Launch Editiont kapja majd meg, melyben plakettel ellátott szénszálas műszerfal várja az új gazdát, a csomagban lesz még szintén szénszálas szlusszkulcs, hologramos matricák, valamint az eredeti RC-kisautó újrakiadása távirányítóval, töltővel, ahogy kell.