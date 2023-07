Az autós luxusnak számos formája, fokozata van, de kevesen vitatkoznának azzal, hogy a csúcsot az jelentheti, amikor valaki egy sofőr által vezetett Rolls-Royce-szal gördül be valahova.

Nem mindegy persze, hogyan is vezet a hivatásos, de erre is van válasz: miután a 20. század első évtizedeiben egyre több mágnás, arisztokrata szeretett volna egyet „a világ legjobb autói” közül, de nem mindig volt megfelelő emberük azok hajtásához, a brit gyártó maga indított képzési programot a sofőröknek.

Ez ugyan egy idő után elhalt, de a goodwoodi gyártó tíz éve, 2013-ban feltámasztotta a képzést, a White Glove (fehér kesztyű) programban a Rolls-Royce szakembereitől tanulhatják meg a sofőrök, hogyan érdemes és illik vezetni fejedelmi négykerekűiket, de a vezetéstechnikán felül a résztvevők öltözködési, etikettet érintős, sőt személyvédelmi téren is oktatást kapnak.

A vezetéstechnika egyik érdekes szelete az ún. champagne stop, azaz pezsgős megállás. Ez nem azt jelenti, hogy a sofőr megáll, hogy a sarki boltból hozzon pár palackkal az utasoknak, arról szól, hogyan lehet úgy lelassítani, megállítani az behemót autót, hogy a hátul ülők poharából egyetlen csepp se löttyenjen ki a pezsgőből vagy bármilyen más nemes nedűből.

A fékezési technika lényege, hogy a sofőr egyenletes erővel nyomja le a pedált, majd a végső megállás előtti pillanatban egy kicsit felengedje azt, hogy az autó ne bólintson be. Ez eddig rendben is van, de mi a helyzet a modern, villanyos hajtásokkal, melyeknél a fékezés részben vagy egészben a mozgási energia rekuperációjára épül? Nos, a Rolls Royce-nál gondoltak erre is: a villanyos Spectre-ben precízen, lineárisan nehezen adagolható rekuperáció nem alapbeállítás, a sofőr azt csak külön gombbal aktiválja, amikor biztosan nem löttyenhet ki semmi a hátsó üléseken…