A Közel-Keleten az elmúlt másfél évtizedben minden korábbit felülmúló gazdagsági verseny kezdődött, az olajkirályságok egymásra licitálva építik a legextrémebb lakóhelyeket, a legmagasabb toronyházakat, a legszélesebb autóutakat, a legfényűzőbb szállodákat. (Tegyük hozzá: igen kevesek örömére, középtávon mindannyiunk kárára.)

Ebbe a versenybe szállt be nemrég a dubaji Five Hotels, mely immár minden más versenytársat lepipálva luxus-magánrepülős szolgáltatást kínál.

Az eddig sem volt meglepő vagy rendkívüli, ha egy komoly presztízsű szálloda a repülőtér és a hotel, esetleg a szállásnak otthont adó város területén autós sofőrszolgáltatást kínált, ám a nevében is az ötcsillagos élményre utaló dubaji Five Hotels egyenesen magánjetet biztosít a legpénzesebb vendégei számára.

A 105 millió dolláros (36,3 milliárd Ft), 16 személyes, „felluxizott” magángép utasonként 900 dollárért (311 ezer Ft) vehető igénybe legfeljebb 12 órás utakra, azaz Santorinitől Zürichig számtalan cél elérhető, tehát a napozás és egy jó tengeri herkenytűs ebéd kombinációjától az aktuálisan legkeresettebb luxuskarórák megtekintéséig bármi beleférhet.

A repülőgépen külön lakosztály áll a sejk/emír – khm, a kliens – részére, a magas sávszélességű wifi, a külön fürdő, a „nappaliban” elhelyezett, 55 colos, tévézésre, mozizásra is alkalmas készülék pedig már szinte említést sem érdemel, ahogy az is magától értetődő, hogy – ha igény van rá – a pezsgő és a kaviár is a menü része.