Autórajongókat várnak ebbe a luxushotelbe

Világszerte megtalálhatók a japán sztárséf, Macuhisza Nobu éttermei – például Budapesten is –, ám ezek mellett 13 szálloda is köthető a brandhez.

Az atlantai (Georgia állam, USA), ötcsillagos, 152 szobás Nobu Hotel eleve igazi luxust kínál a vendégeinek, ám most különleges élménnyel/csomaggal is várják a Porsche márka rajongóit. (Az együttműködés adta magát, hiszen a Porsche észak-amerikai központja is Atlantában van.)

A szállodában megnyitották a Porsche Icon Suite lakosztályt és a Porsche Classic Room szobát, melyekben Porsche-ihletésű dekorációk, porschés emléktárgyak – még a hazavihető fürdőköpeny is a stuttgartiak logóját viseli – teremtenek egyedi hangulatot

A Porsche-csomagokat bárki választhatja, ha legalább két éjszakát tölt az atlantai Nobuban – a már említett dekoráció mellett pedig három mérföldön (4,8 km) sofőrös Porsche Taycan is a vendég rendelkezésére áll, ha igényli. A porschés szobáért egy főre éjszakánként – adók, egyéb díjak nélkül – 1566 dollárt, kb. 530 ezer Ft-ot kérnek.