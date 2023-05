Wolfgang Puck osztrák származású amerikai sztárséf (nyitóképünkön) karrierjét az 1970-es években a monte-carlói utcai pálya 3-as kanyarjában található Hotel de Paris szakácsaként kezdte, így stílusos, hogy a hétvégi Forma-1-es Monacói Nagydíj előtt jelentették be, hogy az idei szezonban az Aston Martin-csapattal dolgozik majd.

Az elmúlt években az Oscar-díj-átadó gálavacsoráit is vezénylő Puck világszerte több Michelin-csillagos helyet is magába foglaló franchise-t működtet, Spago néven Los Angelesben, Isztambulban, Szingapúrban és Budapesten is van étterme, míg Londonban, Las Vegasban, Bahreinben, valamint Los Angelesben és Szingapúrban CUT nevű létesítményei is várják a vendégeket.

Az USA-ban televíziós szereplései kapcsán is híres séf receptjei a Monacói Nagydíjtól szerepelnek majd az Aston Martin menüjén az európai fordulókon, valamint azokon a helyszíneken, ahol van étterme Pucknak.

„Nagy rajongója vagyok az F1-nek és az Aston Martin-csapatnak. Igazán izgalmas ez az együttműködés, melyben a nagyszerű ételek egy nagyszerű versenycsapattal és egy ikonikus márkával találkoznak” – mondta.

Az osztrák veterán persze nem maga utazik majd el minden fordulóra, helyette a londoni CUT-ot vezető séfje, Elliot Grover dolgozik majd az F1-es csapat saját főszakácsával, Phillip Eagle-lel, hogy a motorhome konyhájában újraalkossák a Puck-féle fogásokat a csapattagok és a vendégek számára.

We're delighted to begin a mouth-watering partnership with renowned chef @WolfgangPuck.

The Global Partnership will see signature dishes from the chef's Michelin-starred restaurants feature on the menu at our rebranded motorhome, Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team House.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) May 23, 2023