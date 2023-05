Miután 2021 augusztusában Elon Musk egy jelmezbe bújtatott emberrel bemutatta új tervét, az Optimus robotot, a tavaly szeptemberi Tesla AI Dayen már két gépember is megjelent a pódiumon.

Az egyik, kevésbé kifinomult példány képes volt néhány métert totyogni, valamint integetni, míg a fejlettebb, elegánsabb külsővel rendelkező darabot állványon tolták be, hogy aztán dülöngélve integessen a közönségnek. Videón azt is megmutatták, hogy – laborban, kábelen vezetve, távirányítással? – akár virágot locsolni is képes az Optimus.

Musk akkor arról beszélt, hogy a 20 ezer dollár alatti áron, milliós számban tömeggyártani kívánt robotjai „alapvetően alakíthatják át a civilizációnkat”, és hogy a gépembereknek köszönhetően „két nagyságrenddel” nőhet majd a gazdaság hatékonysága.

Nos, nem valószínű, hogy erre a közeljövőben kerül sor, ugyanis a Tesla Bot láthatóan továbbra is gyerekcipőben jár. A cég által tegnap kiadott új videó alapján a robot immár tud önállóan, bár igen lassan járni, feltérképezni a környezetét, emberi minták alapján mozgásokat, tevékenységeket tanulni, a továbbfejlesztett nyomatékvezérlésnek köszönhetően pedig finomabb mozdulatokra is képes.

Ez mind szép és jó, de ha megnézzük, hogy nagyon hasonlókat tudott a Honda tavaly végleg nyugdíjba küldött, eredetileg több mint két évtizede bemutatott ASIMO-ja, de főleg mire képesek a Boston Dynamics felboríthatatlan, futó, ugráló, táncoló, pakoló, építkező robotjai, a Tesla terméke elég halványnak tűnik…

Egyelőre tegyük szépen a videóban a háttérben feltűnő, továbbra sem kapható Cybertruck, a Teslák 2016-ra ígért, azóta sem megvalósult teljes önvezető képessége, vagy épp a Musk által 2024-re beharangozott emberes Marsra szállás mellé (pár hete láttuk, hogy a Super Heavy rakéta és a Starship párosa egyelőre a kilövőállás elpusztítására és az önmegsemmisítésre képes csak).