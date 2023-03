Egy brit felmérés szerint a szülők 59 százalékának fontos, hogy autójuk belseje a gyerekvállalás után is stílusos és rendezett maradjon, ám 48 százalékuknak bevallottan nehézséget okoz, hogy erre is odafigyeljenek. Erre reflektálva fejlesztette tovább nemrégiben bemutatott szabadidő-autóját az Alfa Romeo, így a Tonale Edizione Bambini már olyan funkciókkal rendelkezik, amik lényegesen megkönnyítik a gyerekkel való utazást.

Többek között csomagtérbe beépített pelenkázó és babafigyelő segíti a szülők dolgát, de tárolás és kiegészítők terén is számos megoldás észrevehető az átalakított belterű Alfa Romeóban. Az olasz márka brit kirendeltsége által ezt a lépést azért tartja logikusnak, mert a vezető babatermékmárka, a Huggies kutatásából az is kiderült, hogy a szülők 86 százaléka útközben, már az autóban is cserélt pelenkát.

A képre kattintva galéria nyílik:

Áldás lehet a szülőknek a gyerekbiztos autó 1 /10 Immár nem kell minden egyes pillanatban hátrapillantania a szülőnek. Amennyiben nem folyton a telefont és azon keresztül a babafigyelő bámulja, még biztonságosabb is ez a megoldás. Immár nem kell minden egyes pillanatban hátrapillantania a szülőnek. Amennyiben nem folyton a telefont és azon keresztül a babafigyelő bámulja, még biztonságosabb is ez a megoldás. Fotó megosztása: 2 /10 A gyerekbiztos Tonale egyik alapja a csomagtér kalaptartó részérből kihúzható, majd visszatolható pelenkázó. Kisgyermekek esetében különösen hasznos. A gyerekbiztos Tonale egyik alapja a csomagtér kalaptartó részérből kihúzható, majd visszatolható pelenkázó. Kisgyermekek esetében különösen hasznos. Fotó megosztása: 3 /10 A rendszerezőnek köszönhetően az úthoz szükséges babaholmik között is könnyebb rendet tartani, ráadásul az 500 literes térrel is jobban lehet gazdálkodni. A rendszerezőnek köszönhetően az úthoz szükséges babaholmik között is könnyebb rendet tartani, ráadásul az 500 literes térrel is jobban lehet gazdálkodni. Fotó megosztása: 5 /10 Zsebes tároló- és szórakoztatóegység segíti a gyerkőrcöket abban, hogy a hosszabb utazásokat is átvészeljék. Zsebes tároló- és szórakoztatóegység segíti a gyerkőrcöket abban, hogy a hosszabb utazásokat is átvészeljék. Fotó megosztása: 6 /10 Külön zseb jut a kulacsnak, a nasinak, de még a tollaknak és a játékoknak is. Külön zseb jut a kulacsnak, a nasinak, de még a tollaknak és a játékoknak is. Fotó megosztása: 7 /10 A kezelése pedig gyerekjáték. A kezelése pedig gyerekjáték. Fotó megosztása: 9 /10 Így, ha akar, a tableten játszhat... Így, ha akar, a tableten játszhat... Fotó megosztása: 10 /10 ...de akár a digitális technológia játékok segítségével is jól érezheti magát a kicsi. ...de akár a digitális technológia játékok segítségével is jól érezheti magát a kicsi. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A vezető- és az anyósüléshez annak a körvonalaihoz illeszkedő, egyedi kialakítású tárolórekeszt rögzítettek, így nagyobb szemetelés nélkül jut hely az italnak és különböző rágcsálnivalóknak, sőt, még egy olyan tolltartó is helyet kapott, amiben menet közben nem zörögnek az íróeszközök.

Ennek kialakításánál nemcsak azt vették figyelembe, hogy szép és praktikus legyen, de még arra is gondoltak az Alfa Romeónál, hogy a gyerekek utazásonként átlagosan 3,5 alkalommal rúgnak bele az első ülések háttámlájába, így az ominózus rész külön, párnázott védőpaneleket kapott, így az ülések megjelenésére könnyebb vigyázni.

A babafigyelő kamerarendszer a szülők 43 százalékának jelenthet majd megnyugvást, mivel ők vallották be, számukra stresszforrás, ha vezetés közben nem látják, mit csinál a gyermekük hátul. A babafigyelő egy alkalmazáson keresztül figyelhető az okostelefonon. Találtak ellenszert az unatkozó, illetve unalomra panaszkodó gyerekekre is, akik a szülők 55 százalékának jelentenek fejfájást: a csöppségek szórakozását tablettartók és összecsukható játékok biztosítják, akár egy-egy hosszabb út alatt is.

Hogy tényleg minél kevesebb szemét kerüljön a szőnyegre és az ülésre, hátulra még egy hatliteres, érintésmentes szeméttároló is behelyezhető, amit a középkonzol mögötti lábtérhez lehet rögzíteni. Amennyiben mégis kiszóródna némi morzsa, a csomagtér padlóján található, 12 V-os aljzaton keresztül tölthető morzsaporszívóval még a takarítás is gyorsan kivitelezhető.

A Tonale alapjáraton 500 literes csomagtartójában egy rendszerező segít rendet tartani, illetve a teret kihasználni, ráadásul különböző tisztítóeszközök is találhatóak benne.

A Tonale 2022 elején jelent meg az Alfa Romeo kínálatában, ami már nemcsak mild, de plug-in hibrid-hajtással is elérhető. Ez utóbbi a Tonale-paletta legerősebb tagja is, hiszen annak rendszerteljesítménye 280 lóerő. A SUV 6,2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig 206 km/óra.

A modell egyik mild hibrides verzióját a Vezess is kipróbálta; a teszt itt olvasható el: