Másról is emlékezetes maradt a 2021-es Abu-dzabi Nagydíj, nemcsak arról, hogy Max Verstappen személyében új Forma-1-es világbajnokot avattak, hanem a holland sikeréig vezető útról is. Bár azt a legtöbben – Ted Kravitzet, a Sky Sports F1 riporterét kivéve – nem vitatják, hogy Verstappen megérdemelten lett világbajnok, az nyilvánvaló, hogy amennyiben nem avatkozik bele az utolsó körök alakulásába Michael Masi, az akkori versenyigazgató, más kimenetellel végződött volna a bajnokság.

Azt gondolhatnánk, hogy közel másfél év elteltével a feledés homályába merültek a történtek, pedig nem. A nemrégiben, a spanyolországi Madridban nyílt F1 Exhibition kiállításon ugyanis nemcsak Romain Grosjean 2020-as bahreini balesetének roncsait állították ki, az abu-dzabi botrány kapcsán is régi sebeket téptek fel, méghozzá az ajándékboltban, amit a Sports Illustrated szúrt ki.

Szuvenírként árulnak ugyanis egy olyan bögrét, amin Toto Wolff egyik emlékezetes, azóta is sűrűn emlegetett mondatát tüntették fel.

Íme:

„No, Michael, no”, vagyis „nem, Michael, nem” – hangzott a Mercedes csapatfőnökétől a 2021-es szezonzáró utolsó körében, melyre úgy engedte el a mezőnyt Masi, hogy csak azok a lekörözöttek vehették vissza a körüket, akik a nyolcadik vb-címéért harcoló Lewis Hamilton és Verstappen között voltak a pályán. Wolff ezzel a döntés sportszerűségét megkérdőjelező elégedetlenségének adott hangot, ám azt, hogy ez a mondat már bögréken díszeleg, sokan nem vették jó néven.

A Twitteren olyan visszajelzés is érkezett a Forma-1 új ajándéktárgy-politikájával kapcsolatban, hogy már a korrupciót is az emberek orra alá dörgölik. Mindazonáltal a kivitelezés sem sikerült tökéletesen, amire a Jalopnik is rámutatott: legalábbis egy hivatalos, ennélfogva vélhetően tiszta jogi hátterű bögrénél elvárható lenne, hogy a rádiógrafika úgy jelenjen meg, ahogy azt a közvetítésben is látni lehetett annak idején, ráadásul – az idézettel együtt – nincs is összhangban a bögre színvilágával.

