Az emberiség immár több mint fél évszázada nem járt a Holdon, ám a 2020-as évtizedben végre visszatérhetünk.

A legfontosabb ebben a NASA Artemis-programja, de párhuzamosan számos más ehhez kapcsolódó és ettől független, kereskedelmi jellegű projekt is fut, mindenki fejleszt mindenfélét, ami a holdra szállásban, az ottani bázisépítésben vagy bármi másban hasznos lehet.

Az Egyesült Királyság Űrügynöksége például most jelentette be, hogy a Rolls-Royce Holdings – azaz a repülőgép-, hajó-, tengeralattjáró- és egyéb nagy teljesítményű hajtóművek gyártásával foglalkozó cég, nem az autógyártó – komoly, 2,9 millió fontos (1,3 milliárd Ft) támogatást kapott, hogy tovább finanszírozza a Holdra szánt mikro-atomerőművei fejlesztését.

Igen, minireaktorokat küldenének a Holdra, hogy aztán azok (is) energiával láthassák el a holdjárókat, egyéb felszereléseket, lakóegységeket.

A Rolls-Royce-nak bőven van tapasztalata a kis méretű atomreaktorok terén, a királyi haditengerészet következő generációs atom-tengeralattjáróihoz (Dreadnought-osztály) is ők gyártják azokat.

A Holdra szánt mikroreaktor persze más tészta, fő erénye a kis méret – nagyjából egy személyautónyi – és a modularitás lenne. A fejlesztés még folyik, a mostani támogatást a megfelelő üzemanyag, valamint a megtermelendő hő elektromos energiává alakításának optimális módszereinek kutatására fordítják, de a tervek szerint 2029-ben már égi kísérőnk felszínére kerülhetnek a Rolls-Royce erőművei.

„Ez a pénzügyi támogatás tovább vihet minket a mikroreaktorok megvalósítása felé vezető úton. A technológia óriási előnyökkel járhat mind a Földön, mind az űrben. Kereskedelmi és katonai felhasználása is lehetséges lesz, ráadásul megoldást nyújthat az ipar szénsemlegessé tételére, tiszta, biztonságos energiát nyújthat” – magyarázta a Rolls-Royce jövőt illető programokért felelős igazgatója, Abi Clayton.

