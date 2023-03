Február utolsó hétvégéjére kijött a netflixes Drive to Survive legfrissebb, a 2022-es bajnokságot feldolgozó évada, majd március 3–5. között lezajlott a szezonnyitó Bahreini Nagydíj is, azaz elindult a 2023-as szezon is, a Forma-1 újra a figyelem középpontjába került.

Az érdeklődést jól mutatja, hogy a közösségi médiában is pörög a téma, keresik a csapatokat, a pilótákat az emberek, Lewis Hamilton például kis híján 99 ezer új követőt szerzett az Instagramon a múlt héten, írja a új, az Influencer Marketing Hubbal közösen készített kutatása alapján az online (szerencse)játékokkal foglalkozó RantCasino.com.

A vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzák, az F1 sztárjai mennyit is kereshetnek egy-egy szponzorált/reklám-Instagram-poszttal.

Ugyan a tavalyi után az idei sem tűnik túl ígéretesnek az utolsó bajnoki címét 2020-ban szerző Hamilton számára, a Mercedes-pilóta eddigi eredményei mellett a közösségi médiás értékében is messze-messze a többiek előtt jár.

A több mint 31 millió Instagram-követővel rendelkező 38 éves versenyző a kutatásban megjelent becslés szerint közel 88 ezer fontot, azaz 38,9 millió forintot kaphat egyetlen szponzorált posztjáért – ez annyi, mint a mögötte sorakozó négy pilótára kalkulált összeg együttesen.

Az Influencer Marketing Hub számításai szerint a második legtöbbet a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc kérheti (27,6 ezer font, 12,2 millió Ft), a harmadik a Red Bull kétszeres bajnok címvédője, Max Verstappen (26,5 ezer font, 11,7 millió Ft).

A top5-be befért még a másik ferraris, Carlos Sainz, valamint az Aston Martinnál a szahíri dobogó alapján idén jó eredmények előtt álló 41 éves veterán, Fernando Alonso.

A Forma-1-es versenyzők becsült instagramos “árai” (Forrás: Rantcasino.com)

Szép összegek, a legtöbbünk valószínűleg a lista végén kullogó pilóták posztonkénti keresetét is örömmel fogadná, ám az F1-esek ezen a téren sehol sincsenek az igazi nagyágyúkhoz képest.

Az Instagram jelenlegi királya, az 557 millió követővel bíró Cristiano Ronaldo becslések szerint valahol 1,6-3,9 millió amerikai dollárt (585 millió – 1,4 milliárd Ft) kereshet egy-egy szponzorált posztjával, mögötte focivilágbajnok Lionel Messi 1-,29 milliót (366 millió – 1 milliárd Ft), az énekes/színésznő Selena Gomez 700 ezer és 1,7 millió dollár közötti összeget (256-621 millió Ft) kaphat, és egyaránt 650-1,5 millió dollár között (237-548 millió Ft) mozog a pankrátorból lett színész Dwayne „The Rock” Johnson és a Kardashian-lányok tarifája is a reklámposztok tekintetében.