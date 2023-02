A Guns n’ Roses a szerkesztőség jó néhány tagjának kedvencei közé tartozik, a Los Angeles sikátoraiból az 1980-as évek közepén előkúszott, az évtized második felére az akkor dívó, egyre kereskedelmibbé, poposabbá váló macsórockot, popmetalt messze meghaladva, a stílust újra veszélyessé téve, egyben betetőzve robbant nagyot.

A zenekar első, 1987-es albuma, az Appetite for Destruction minden idők legkelendőbb bemutatkozólemeze lett, majd 1991-ben ezt a Use your Illusion I-II dupla albumokkal fejelték meg. A kilencvenes évek elején a csapból is a GN’R folyt, a rockvilág csúcsán trónolt a zenekar.

1992-ben hozzánk is eljutottak, a Népstadionban koncertezett a zenekar, ám ezt követően 15 évet kellett várni a következő látogatásukra, 2006 őszén a Papp László Budapest Sportarénában – a fénykorukat idéző, botrányos várakoztatást követően – az eredeti tagok közül csak az énekes Axl Rose-zal léptek fel.

1992-ben – a queenes Freddie Mercury nyomdokain haladva – Axl a Tavaszi szél vizet áraszt-ot is elénekelte nekünk

Ugyan 2016 óta újra a zenekar része az eredeti szólógitáros, Slash, valamint a basszusgitáros Duff is, a félig-meddig újjáalakult felállás turnéi eddig elkerülték hazánkat. Most azonban megtört a jég: annak ellenére, hogy a korábban kiadott turnélistán még nem szerepelt Magyarország, ma bejelentették, hogy 2023. július 19-én mégis játszanak majd a Puskás Arénában.

Aki ’92-ben, esetleg 2006-ban lemaradt, most még pótolhatja – érdemes is, mert ők sem lesznek fiatalabbak, ráadásul úgy tűnik, hozzánk csak jó másfél évtizedenként vetődnek el a Welcome to the Jungle, a Paradise City, a Sweet Child O’ Mine, a Don’t Cry és a November Rain előadói.