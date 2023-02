Ezért éri meg hatszázmilliós autót venni

A Ferrari 2018 őszén mutatta be Icona névre keresztelt, múltból ihletet merítő szériájának első két darabját, a Monza SP1-est és SP2-est.

A 499 darabban készült, a 812 Superfastra épülő, de az 1950-es évekbeli barchettáik előtt tisztelgő, tető, sőt szélvédő nélküli autók közötti fő különbség annyi, hogy egy vagy két ülés került beléjük (utóbbi +20 kg), egyébként az SP1-est és az SP2-est is 6,5 literes, 810 lóerső V12-es szívómotor hajtja, mellyel 2,9 másodperc alatt gyorsulnak 100 km/órára, 5 alatt 200-ra, a végsebesség pedig 300 felett van.

A Ferrari-vásárlók már a kisebb presztízsű modellekhez is jó néhány érdekes kiegészítőt kapnak ajándékba, és ez igaz a Monzák esetében is, azaz jár egy szivardoboz – igényes díszdoboz –, melyben a slusszkulcs mellett ott az autó makettje, de a Monzákhoz ebből egy második, stilizált, papírnehezékként is használható kisplasztika is akad.

Ezen kívül minden tulajdonos kapott egy, bekeretezésre, falra akasztásra alkalmas, az alvázszámmal ellátott, a konkrét autót ábrázoló egyedi grafikát, valamint egy nagyalakú, karbontáblás, a modellhez kapcsolódó fotókat, ismertetőket tartalmazó könyvet is.

Az igazi különlegességet azonban a két olasz luxusgyártó, a Loro Piana és a Berluti által a Ferrarival közösen megtervezett darabok jelentik: a szélvédő nélküli Monzához ugyanis – az ülések számától függően – egy vagy két szett, az ötvenes-hatvanas évek versenyöltözeteit idéző flat cap, sál, zubbony, nadrág, autós szemüveg, valamint nemes bőrből készült kesztyűk és bőrborítással feldobott, de belülről high-tech, Bluetooth-kapcsolattal is felszerelt bukósisakok is jártak, ahogy egy magas minőségű kézitáska is a csomag része volt.

Bár értelemszerűen külön nem megvásárolhatók, csak a kiegészítők több ezer eurós értéket képviseltek, igaz, az eredeti 1,6 millió eurós alaplistaár mellett ez már aprópénz.

