Gyakorlatilag a káosz közepébe csöppenünk ebben a rövid videóban. Vágtázó UAZ-konda, avagy csorda a pusztában, mennek szerteszét mint az elvágott nyakú csirke, de végül mind megtalálja a lehető legrosszabb helyet.

Kivétel nélkül belehajtanak egy mély vízzel teli árokba ahonnan pokoli nehéz a szabadulás.

A felvételek a 2026. május 31-én, az oroszországi Tuva Köztársaság Ovyur járásában megrendezett helyi terepversenyen készültek, tehát szó sincs véletlenről, itt a verseny része volt a vízből való szabadulás.

a videó a hirdetés után indul

A hely igazán trükkös: az UAZ-ok első tengelye lejutott a mélyedés aljára, az autók orra viszont már a túloldali, szinte függőleges partnak ütközött. Az első kerekek így nem tudtak olyan szögben nekifeszülni a falnak, hogy felkapaszkodjanak rá. Közben a hátsó tengely még a bejárati rézsűn maradt, ezért több jármű lényegében beékelődött a két part közé.

A videón szereplő árok leginkább egy mentési és akadályleküzdési különpróbának tűnik, ezért is ugrálnak az autók körül tettre készen különféle segítők. Mindenesetre a látvány autórajongóként páratlan: ennyi UAZ-t víz alá bukni nem láttunk még ilyen csordaszellemben.