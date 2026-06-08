Felgyorsult a világ, ember legyen a talpán, aki a volán mögött mindenre oda tud figyelni. De talán emlékeztek még arra a 2023-as történetre a kaliforniai Fresnóban található fekvőrendőrökről, amelyek előtt az autósok egyszerűen nem hajlandók lassítani.

A nemzetközi autós sajtó most újra felkapta a témát, ugyanis a hírhedt forgalomcsillapító eszközök még mindig a helyükön vannak, a sofőrök továbbra is lendületből ugratnak át rajtuk, a jelenségnek szentelt Speed Bump Olympics YouTube-csatorna pedig nemrég töltötte fel a 100. videóját.

Négy éve ugratnak a gyorshajtók

Négy éve indult a csatorna, amely kíméletlenül dokumentálja, mi történik, ha a figyelmetlen gyorshajtók átszáguldanak ezen az utcán. Szögezzük le a tényeket:

A fekvőrendőrök nem mozognak, nincsenek trükkösen elrejtve.

Jól láthatóan ki vannak táblázva.

Az utca is rendesen ki van világítva.

Végig ott voltak, de a felelőtlen sofőrök valahogy mégsem tanultak meg odafigyelni, lassítani, vagy legalább egy másik, forgalomcsillapítás nélküli útvonalat választani. Miért kellene a városvezetésnek engednie, és a veszélyes vezetési szokásokat azzal jutalmaznia, hogy elbontja ezeket az akadályokat?

A KRESZ-tábla nem utcai dekoráció

Kicsit olyan ez, mint a kerékpársávok vagy a szűkített útszakaszok esete. Ha a rossz sofőrök folyamatosan lezúzzák az autóikat, az nem az infrastruktúra hibája. Amikor beülsz egy két és fél tonnás guruló fémdoboz volánja mögé, a te kizárólagos felelősséged, hogy tudd, hol van az autód a sávban, és figyeld a környezetedet.

A KRESZ-táblák nem csupán az utcaképet színesítő vidám dekorációk, amik oldják a vezetés egyhangúságát. A rajtuk lévő szimbólumoknak jelentésük van, és ha a sofőr képes értelmezni őket, pontosan tudni fogja, hol és miért kell a fékbe taposnia.

Persze, fel lehet hozni ellenérvként, hogy a mentőknek vagy a tűzoltóknak szükségük lehet a lendületes áthaladásra, ha emberélet forog kockán. Az is jogos felvetés, hogy egy hatalmasat ugrató, majd az irányítást elvesztő autó letarolhat egy házat, vagy elüthet egy gyanútlan járókelőt a járdán. Valószínűleg a városi forgalomtechnikai mérnökök is tehetnének többet azért, hogy a figyelmetlen, mobilt nyomkodó sofőröket már jóval a „kilövőpad” előtt lassításra kényszerítsék. Ezek mind valós, racionális érvek.

Miért nem vonják be a jogosítványokat?

A helyszín az Egyesült Államok. A tengerentúlon a kirívóan veszélyes vezetés ritkán jár valódi, elrettentő következményekkel. Mivel a társadalom jelentős része irtózik a buszoktól és a vonatoktól, a rendszer hagyja, hogy a ketyegő bombaként közlekedő autósok tovább róják az utakat. Bármerre nézünk az Államokban, az a minta látszik, hogy a hajmeresztő vezetési stílus következmények nélkül marad. Úgy tűnik, arrafelé ez a módi.