Amikor az ember parkolóhelyet keres nem siet. Araszol a sor mellett, mutatva hogy meg szeretne állni, kiteszi az irányjelzőt, elvégre bármelyik autóban ülhet a sofőr, aki pont indulni akar, erre reagálni kell. Bevetődni őrültség, de úgy tűnik találtunk egy lengyel példát, ahol a sofőr megmutatja, hogy ne csináljuk.

A felvétel készítőjének és a BMW vezetőjének ugyanaz a célja. A távolban látni egy taxist, aki épp kiáll egy parkolóhelyről. A BMW sofőrje nem hagyhatta ki ezt a lehetőséget, és megpróbálja megelőzni a videó készítőjét a beállásban. Amikor pedig ez nem sikerül neki, perceken keresztül akadályozza a másikat a parkolásban.

Egyszerre pofátlan és veszélyes a manőver, ilyen szintű “magabiztosságot” senkinek sem tanácsolunk a volán mögött. A türelem erény, és bár nagyon bosszantónak tűnik az a plusz 10-15 perc amit egy másik hely keresésével eltöltünk, még mindig jobb, mint a törött autó felett fél napig tölteni a papírokat, majd intézni a biztosítót, és a javítást.