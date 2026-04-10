Egy siófoki nő hosszabb ideje haragos viszonyban volt a szomszédjában élőkkel, mivel autóikkal néha úgy parkoltak le házuk előtt, hogy azzal kis mértékben akadályozták a vádlott és nyaralóvendégei szabad beparkolását az ingatlan udvarára.

Az ügyészség által bemutatott ügyben a nőhöz 2025 nyarán vendég érkezett, aki nem tudott biztonságosan beállni a nő udvarára, mivel az egyik sértett autója az utcán kialakított parkolóhelyen állt. A nő ettől dühbe gurult, és a kulcsával a beállást akadályozó autó motorháztetőjén egy nagyobb karcolást ejtett. Ezzel 250.000 forint kárt okozott.

A nő ezután a városba indult, majd hazaérve azt tapasztalta, hogy a sértett autója még mindig a korábbi helyen parkol, ezért veszekedni kezdett a szomszédaival. A vádlott ennek során a sértettek a másik autójának a fényezését is összekarcolta úgy, hogy abban 300.000 forint kár keletkezett.

Az ügyészség vádat emelt a nővel szemben, a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában pénzbüntetést indítványozott.

