Sok autós úgy érezhette március 5-én a franciaországi Essone megyében található Breuillet-ben, hogy eljött a kánaán. Miközben világszerte rohamosan emelkedik az üzemanyag ára, az ottani egyik helyi benzinkúton mindössze egy centért adtak egy liter üzemanyagot. Az átszámítva négy forintos literárnak hamar híre ment, az autósok megrohamozták a kutat, sokan kannákkal is készültek.

🇫🇷⛽️ Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d'essence affiché à 1 centime. En quelques minutes, une foule d'automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l'erreur.

A Le Figaro szerint a hibát csak az esti órákra oldották meg, ekkorra írták át a hibásan megadott árat. A töltőállomást üzemeltető Carrefour számára a francia törvények egyébként lehetőséget adnak arra, hogy az ilyen nyilvánvaló hiba után a helyes ár megfizetésére kötelezzék az olcsón tankolókat. Arról nincs infó, hogy tervez-e élni ezzel a lehetőséggel az üzemeltető, de nem lennénk meglepve azon, ha a biztonsági kamerákkal rögzített rendszámok segítségével beazonosítanák a szinte ingyen tankolókat.

Itthon nem négy forintba kerül az üzemanyag, egy darabig azonban maximált áron juthatunk hozzá – nem mindegy azonban, hol tankolunk: