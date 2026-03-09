A fehér sportautó órájában mindössze 6080 mérföld (9783 km) volt, végül pedig 220 ezer dollárért (nagyjából 73 millió forintért) ütötték le.

Az 1993 és 2002 között gyártott, negyedik generációs Supra az utóbbi években igazi gyűjtői darabbá vált. Népszerűségét részben az ikonikus formának és megbízhatóságnak köszönheti, részben pedig a Halálos iramban filmsorozatnak, amelyben Paul Walker narancssárga Suprája kultikus státuszt szerzett. Az egyik filmes autó 2021-ben 550 ezer dollárért kelt el egy árverésen.

Az A80-as generáció másik nagy vonzereje a híres 3,0 literes, ikerturbós 2JZ-GTE soros hathengeres motor, amely gyárilag 324 lóerőt és 427 Nm nyomatékot tud, de tuninggal akár 1000 lóerő körüli teljesítmény is kihozható belőle. Emiatt azonban nagyon kevés olyan példány maradt, amely teljesen gyári állapotú.

Az amerikai Mecum aukciós ház nagyszabású, Kissimmee-ben tartott autós árverésén most eladott Supra éppen ezért különleges: 1998-as évjárat, hatfokozatú Getrag kézi váltóval, és minden részletében eredeti.

A Super White fényezésű kupé kívül-belül szinte hibátlan állapotban maradt fenn, a beszámolók szerint a levehető targatetőt még soha nem is vették ki a helyéről.

Az alacsony futásteljesítményű A80-as Suprák ára az utóbbi években folyamatosan emelkedik: korábban már több példány is 200 ezer dollár (67 millió forint) felett talált gazdára. A kissimmee-i árverésen azonban még így is meglepetést okozott a 220 ezer dolláros leütési ár, amely az aukciós ház 15 százalékos vevői prémiumával együtt már 253 ezer dollárra (kb. 84 millió forintra) nő.