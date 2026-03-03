A közel-keleti háborús eszkaláció látványosan felborította az olajpiacot: a brent típusú kőolaj ára néhány nap alatt hónapok óta nem látott szintre ugrott. Ennek következményeit már az autósok is érzik – a benzin és a dízel ára meredeken emelkedik, amely Európát is érinti.

Február végén még nagyjából 72 dollárt (kb. 24 ezer Ft) kellett fizetni egy hordó brent olajért, március elejére azonban az ár 80 dollár (kb. 26 600 Ft) környékére emelkedett, és ott stabilizálódott. A hirtelen drágulás oka az, hogy Irán blokkolta a Hormuzi-szorost, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala.

A drágulást a hazai kutakon is megérezték az autósok, ugyanis kedden öt forinttal emelkedett a gázolaj nagykereskedelmi ára, szerdán pedig újabb kilenc forinttal emelkedik a dízel beszerzési ára, a benziné is elkezd nőni – a 95-ös öt forinttal drágul. A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 565, a gázolajé 594 forint, vagyis a szerdai áremelés után egyre több helyen jelenhetnek meg 6-ossal kezdődő dízelárak.

Az ADAC jelentése szerint a drágulás gyorsan megjelent a németországi kutakon is. Az országos napi átlag alapján a benzin (Super E10) ára 1,839 euróra (710 Ft) emelkedett literenként, a dízel 1,816 euróba (701 Ft) kerül literenként. Mindkét érték közel kétéves csúcsnak számít. A németeknél a benzin utoljára 2024 májusában volt ilyen drága, a dízel pedig 2023 októberében.

A Német Autóklub még arról is beszámolt, hogy a bizonytalanság miatt sok autós előre tankol, ami megnövekedett forgalmat okoz a töltőállomásokon. Több helyről is arról számoltak be, hogy a hétvége óta érezhetően nagyobb a kereslet.

Fontos azonban: ellátási zavaroktól egyelőre nem kell tartani Németországban, és ez általában egész Európára igaz. A probléma most nem a hiány, hanem az ár ‒ írták.

Németországban nem mindegy, mikor tankolsz

A kutak árai napközben többször is változnak a németeknél már hosszú ideje, és a különbség literenként akár 5–10 cent is lehet – ami egy 50 literes tankolásnál már érezhető összeg. A tapasztalatok szerint a legmagasabb árak jellemzően reggel, 7 és 8 óra között jelennek meg. Ennek több oka is lehet:

a reggeli munkába indulás miatt erősebb a kereslet,

sokan ilyenkor „biztos, ami biztos” alapon tankolnak,

a kutak az előző napi piaci mozgásokat ekkor érvényesítik először.

Szóval az ADAC azt javasolja a helyieknek, hogy aki teheti, ezt az idősávot kerülje el ‒ főleg most, amikor rakétaként lőtt ki az üzemanyagok ára.