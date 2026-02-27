Egyetlen apró alkatrész, egyszerű alátétnek tűnhet pedig sok belső égésű motor került kukába a meghibásodásuk miatt. Igen, a dugattyúk gyűrűiről van szó, amelyek meglepően sok fontos feladatot látnak el a motorban.

Felelnek az égéstér tömítéséért, a megfelelő hőelvezetésért, és fenntartják a kenést a dugattyú és a hengerfal között. Az anyagminőségük rendkívül fontos, bírnia kell a kopást, a nyomást, a magas hőmérsékletet.

Apró alkatrész – nagy gond

A legtöbb négyütemű belső égésű motor dugattyúin három, míg a kétüteműekén jellemzően két gyűrű található. A legfelsőt és a középsőt kompressziógyűrűnek, illetve lehúzógyűrűnek nevezzük. Az előbbi tömíti a dugattyút a hengerfalhoz képest, gondoskodva arról, hogy az égéstérből semmi se szökhessen ki.

A harmadik – amit a legtöbben csak olajáteresztő gyűrűként ismernek – a dugattyú lefelé irányuló mozgása során lekaparja a felesleges olajat a hengerfalról, és lényegében visszatereli azt az alatta lévő olajteknőbe.

Nem mindegy melyik kopik el, és milyen mértékben: a kopás miatt hézagok keletkeznek a dugattyú és a hengerfal között, így az égéstermékek, a forró gázok akadálytalanul lefújnak az olajteknőbe. A kompresszióvesztés pedig egyenes utat jelent oda, hogy a motor elveszítse az erejét, de ez talán a legenyhébb forgatókönyv.

Rosszabb eset, ha az olajat engedik fel az égéstérbe: ez már masszív kokszosodást, durva lerakódásokat eredményez. A belső égésű motorok természetes üzemállapotukban is elégetnek minimális mennyiségű olajat, de a túlzott olajfogyasztás már a vég kezdete. Az égéstérbe jutó olajat leginkább a kékesfehér kipufogógáz mutatja, ha pedig kritikus a helyzet, akkor az erőtlen motor nem gyorsul, torpan, rángat, nehezen indul. Nem csoda, hiszen az üzemanyag-levegő keverékének megfelelő égetését sűrű fekete massza akadályozza.

Ennek okai felhasználói oldalról: a ritka olajcserék, az alacsony olajszint, a nem megfelelő viszkozitású vagy minőségű kenőanyag használata, esetleg egy eltömődött olajszűrő mind növelik a súrlódást és a hőmérsékletet a motorban, ami a gyűrűk idő előtti elhasználódásához vezet.

Ugyanakkor van úgy, hogy a gyártó, pontosabban a beszállító cég nem végzi el a megfelelő minőségbiztosítást, és gyenge anyagból készült gyűrűk kerülnek beépítésre. Ezek hibás kivitelezése általában csak pár éves használat után derül ki, ezért is ajánlott alaposan átböngészni egy használt autó típustörténetét, volt-e ilyen ügyből visszahívás, beszállító csere, milyenek a szerelők, tulajdonosok, szakemberek véleményei.

Vigyázzunk rá

Arról sem szabad elfeledkeznünk (főleg a visszatekert kilométerórák hazájában) hogy kopóalkatrészekről beszélünk, amelyek idővel mindenképpen elfáradnak. Az élettartamuk nagyban függ a motor típusától, a beépített anyagok minőségétől és a használati körülményektől.

A szembetűnő tüneteken – mint a gyenge motorteljesítmény, a fulladás, a drasztikus olajfogyasztás és a gomolygó kipufogófüst – kívül a dugattyúgyűrűket csak úgy lehet szemrevételezni, ha az utolsó csavarig megbontjuk a blokkot. A legtöbb esetben a szerelőnek kompressziómérésre van szüksége ahhoz, hogy legalább tippelni tudjon a gyűrűk állapotára.

A legkevesebb, amit tulajdonosként megtehetünk, hogy betartjuk a kötelező olajcsere-periódusokat, az olajjal együtt mindig szűrőt is cserélünk (cseréltetünk), és ragaszkodunk a minőségi motorolajhoz.