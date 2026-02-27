2026-tól az olasz kormány egy huszárvágással mentesítené a 70 év feletti autósokat a helyi gépjárműadó megfizetése alól. De ahogy az olasz bürokráciát ismerjük, a dolog nem olyan egyszerű, mint egy eszpresszót rendelni a sarki bárban.

A kedvezménynek – jelen állás szerint – nincs jövedelmi korlátja, egyetlen kőbe vésett feltétel van: az autó a saját nevükön legyen. Az adómentesség azonban nem jár alanyi jogon automatikusan, akárcsak nálunk több kedvezmény esetén, itt is nyilatkoznia kell az adott személynek, kérvényt leadni, valamint be kell mutatnia a személyes iratait.

Az idősek számára jól hangzó tervvel azonban akad egy kis probléma: a mentesség kizárólag az olasz állampolgároknak járna. Ez pedig vörös posztó az Európai Unió törvényeit tekintve.

Szakértői szemmel: A jogászok már most dörzsölik a tenyerüket. Ha az olaszok tényleg csak az állampolgárság alapján tesznek különbséget, az az uniós jog szerint nettó diszkrimináció. Aki ott él, ott adózik, de nem olasz, az joggal érezheti magát másodrendű autósnak.

Hasonló a helyzet mint a Németországban tervezett autópályadíj ötleténél, amit Andreas Scheuer, korábbi német közlekedési miniszter próbált megvalósítani. A 2017-es terv szerint a németeknek és a külföldieknek egyaránt úthasználati díjat kell fizetniük, csakhogy a német autósokat a gépjárműadó csökkentésével tehermentesítették volna.

Ausztria – Hollandia támogatásával – az Európai Bírósághoz fordult az ügyben. 2019-ben a bíróság jogellenesnek minősítette a rendszert, mivel az diszkriminatív módon hátrányosan érintette a külföldi állampolgárokat.

Tehát az olasz terv is gyenge lábakon áll, ha akad olyan ország, szervezet, ami bíróságra viszi az ügyet.

Érdemes tudni, hogy Olaszországban nem ez az első adómentességi kör. Már most sem kell fizetni:

A villanyautók után (a forgalomba helyezéstől számított első 5 évben).

A mozgáskorlátozottak járművei után.

Bizonyos minősített veteránautók (Oldtimerek) után.

Az számít mennyire szennyez az adott típus

Olaszországban a gépjárműadó tetemes összeg is lehet, ha egy öregebb, magasabb károsanyag kibocsátású autót birtoklunk. Egy modern (Euro 6-os) családi autóval, ami mondjuk 110 kW-os (kb. 150 lóerő), az éves adó nagyjából 296 euró (kb. 120 000 Ft). Ha egy hazai átlagos 15-18 éves autót nézünk, akkor ez az összeg felmehet évi 150-160 ezer forintra is, ami már Olaszországban is szemmel látható összeg.

A kérdés már csak az: vajon az olasz nyugdíjasok tényleg megkapják ezt a gáláns ajándékot, vagy az EU jogi osztálya elkaszálja az ötletet, mielőtt még az első 70 éves olasz úr ingyen gurulna ki a garázsból?