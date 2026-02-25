A modern autók tele vannak biztonsági és vezetéstámogató rendszerekkel, melyek egy részét maguktól, más részét az előírások folyamatos szigorodása miatt pakolnak a gyártók termékeikbe. Ezek többségét azonban kikapcsolhatjuk, gondolunk itt például a sávtartóra, a sebességtúllépés-figyelmeztetőre vagy az éberségfigyelőre. Vannak persze olyan funkciók is, melyeket a mezei felhasználó már nem tud kiiktatni, ilyen például egyre többször a kipörgésgátló.

De mi lenne, ha még jobban korlátoznák, mit lehetne kiiktatni a segédrendszerek közül? Ezen gondolkodtak el a jelek szerint a Toyotánál. “Végső célunk az összes közúti baleset megszüntetése” – fogalmazott a Chasing Cars szerint Szarada Akihiro, a Toyota szoftverfejlesztő részlegének elnöke. “Tanulmányoznunk kell, és el kell döntenünk, hogy engedélyezzük-e a ki gombot” – tette hozzá.

Az elhangzottak alapján joggal mondhatjuk, hogy a szakember úgy véli, ellentétes a Toyota áldozatminimalizáló céljaival az, hogy a sofőrök kikapcsolhatják az egyes biztonsági rendszereket. Szarada szerint felmerült az, hogy csak két esetben engedélyeznék ezt: vagy akkor, ha az autó környezetében se más autó, se gyalogos nincs, vagy akkor, ha versenypályán haladnak vele.

Számos járműben egyébként már most is alkalmaznak olyan megoldásokat, hogy a menürendszerekben csak akkor lehet mélyebben kotorászni, ha az autó áll. Bizonyos esetekben a telefontükrözésre is igaz ez: az Android Auto és az Apple Carplay navigációját menet közben sokszor már csak diktálással lehet frissíteni, nem bukkan fel a figyelmet elterelő billentyűzet, hogy gépeljünk. Ezek észszerű és logikus megoldások, azonban az kérdéses, hogy mit szólnának a vásárlók ahhoz, ha teljesen megtiltanák nekik a vezetéstámogatók kiiktatását.