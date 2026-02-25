A villanyautók szélesebb körű elterjedésével sokak számára új területek nyíltak meg a csomagszállítás terén. Köszönhetően annak, hogy az elektromos hajtáslánc kisebb helyet foglal, több modellben a hátsó csomagtartó mellett az autó orrában is kialakítottak egyet, kisebbet-nagyobbat, függően a rendelkezésre álló helytől. A Ford Mustang Mach-E ebből a szempontból az egyik etalonnak számít, hiszen 100 literes a frunkja, azaz egész bőven pakolható.

Épp ennek vet azonban részben véget az Egyesült Államokban a Ford egy csendben bevezetett húzással. Az elektromos modellt ugyanis az idei évtől kezdve alapesetben nem kínálják első csomagtartóval, arra hivatkozva, hogy a vásárlók nemigen használják azt. A funkció hiányában az autó olcsóbb is lett, az új kezdőár 39 850 dollár (12,7 millió forint), ami 150-nel kevesebb, mint a tavalyi modellé.

Igen ám, de mi van azokkal, akik mégis szeretnének autójuk orrába pakolható rekeszt? Nos, a Ford őket sem hagyja cserben, az opciós listáról azért nem takarították ki a lehetőséget. Ennek ára azonban 495 dollár (158 ezer forint),

azaz óvatosan fizetős extrát csináltak a csomagtartóból.

A húzást kicsit pofátlannak is lehet nevezni, de nem lepődünk meg rajta olyankor, amikor számos autógyártó szinte minden egyes lehetőséget megpróbál megragadni és pénzzé tenni.