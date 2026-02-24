Mint neve is mutatja, mindössze 33 példány készült az Alfa Romeo 33 Stradale modellből, mely ugyan egy közúton is használható négykerekű, igazi élettere azonban a versenypálya. Aki 2,9 literes V6-os motorral kérte, 620 lóerős teljesítménnyel kapta meg az autót, de csináltak belőle elektromos változatot is: itt 750 lóerőt meghaladó csúcsteljesítményű, 450 kilométeres hatótávolságú hajtáslánc mozgatja a járművet. A végsebesség 333 km/óra, álló helyzetből kevesebb mint három másodpercig tart elérni a 100 km/órát, ahonnan aztán 33 méteren áll meg az autó. Ezek fényében nem csoda, hogy elkértek 30 millió eurót (11,38 milliárd forintot) egyetlen autóért, de az Alfa Romeo számára jó hír volt, hogy a gyártás megkezdése előtt el is kelt mindegyik példány a ritkaságból.

A képre kattintva galéria nyílik!

47 fotó

Ahogy az ilyen autóknál lenni szokott, néhány közülük a másodpiacon is felbukkant, de az egyik története váratlanul kalandos lett. Olasz forrásokra hivatkozva az Autoblog arról ír, hogy egy jól ismert francia autógyűjtő némi nyomás hatására, sebezhető érzelmi állapotban állítólag aláírt egy adásvételi szerződést, bár ennek valódiságát a család vitatja. A legfélelmetesebb azonban az, hogy a felek

mindössze 10 eurós, azaz 3800 forintos vételárban egyeztek meg.

Az üzlet azonban megköttetett, a vevői oldalon pedig létrejött egy cég, mely a rendszám elvesztésére hivatkozva kivonatta a forgalomból az autót, és lényegében ezzel el is tüntették. Nem tudni, jelen pillanatban melyik országban van a 33 Stradale, de annyi a gyanús körülmény, hogy azzal már a milánói rendőrség is foglalkozik.

A család egyébként annyira szeretné visszakapni a kocsit, hogy százezer eurós (38 millió forintos) nyomravezetői díjat is felajánlottak.