Vannak autók, amiket az ember már azelőtt beskatulyáz, hogy élőben látta volna. A Fiat sokak szemében még mindig a józan kisautó szinonimája: valami praktikus, valami hétköznapi, valami olaszosan apró. Aztán jön egy modell, amely három másodperc alatt töri szilánkosra ezt a sztereotípiát. A Fiat Freemont pontosan ilyen.

Robusztus kiállás, tekintélyes magasság, széles far – ez egy komoly méretű családi gép.

Olyan SUV, ami ízig-vérig amerikainak hat, és ez nem véletlen, a Fiat tulajdonképpen a karosszériát tekintve csak címkézés. A 2011 és 2015 között gyártott Freemont ugyanis még a Chrysler termékeként, Dodge Journey néven kezdte pályafutását, 2008-ban.

Aztán a Fiat szép lassan bekebelezte az amerikai céget, új európai fejlesztések helyett jöttek az átemblémázott tengerentúli modellek: Lancia Voyager, Lancia Thema – Fiat Freemont. Innen erednek az amerikai vonások, a robusztusság és az az érzés, hogy ezt az autót végtelen egyenesekre és széles sávokra tervezték.

Bár mi imádjuk az amerikai vasakat, a Dodge Journey nem volt egy tipikus tengerentúli gép. Őszintén szólva? Európának szánt öszvér volt.

A Mexikóban gyártott Freemont 2011-től jelent meg itthon és újonnan is kedvező árával hódított a jól megtermett, 4888 mm hosszú, 1878 mm széles és 1691 mm magasságú családi autó.

Belső tere parádésan ötletes és átgondolt. A középső sor sínen csúsztatható, létezik integrált gyermeküléses ülésverziója, összesen 32 üléskonfigurációt lehetséges. Európában a 2,4 literes benzines négyhengeressel és a 280 lóerős Pentastar V6-tal szinte ismeretlen a FIAT Freemont, a motorkínálatban szereplő két dízelmotor uralja a kínálatot.

Szerencsére ott volt a 2.0 MultiJet dízel, 140 vagy 170 lóerős változatban. Papíron hétköznapibb, a gyakorlatban viszont ez a racionális választás az autósoknak

A 170 lóerős 100-ra gyorsulása 11,0 mp, a végsebessége 195 km/óra, a 140 lóerős eredménye 12,3 mp és 185 km/óra. A dízelek alapértelmezésben elöl hajtanak, de automatikus váltóval a 170 lóerősből volt 4×4-es is.

Tehát a technika ismert, nem fekete ló, amihez egy jól használható, praktikus tágas kabin tartozik. Ami a legjobb, hogy ez a csomag egész nyomott áron érhető el, az árak 1,8-4 millió forint között szórnak.

Ez a típus is bizonyítja, hogy néha félre lehet tenni a hiedelmeket, és azoknak a márkáknak is típusoknak is adni egy esélyt, amelyekről a nagyhangú, de csekély hozzáértésű okosok eleve lebeszélnének! Mert a használtautó-vásárlás bonyolult dolog és összetett kérdésekre nincsenek primitív válaszok.