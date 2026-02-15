Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség egy munkagép vezetője ellen, aki rosszul végrehajtott kanyarodása során okozott balesetet. Az ügyészség beszámolója szerint szerint a 42 éves terhelt 2024 nyarán erdészeti munkát végzett egy munkagéppel. A földút – ahol az eset történt – szélén két jármű parkolt, a sértett és más személy is ezek közvetlen környezetében tartózkodott.

A terhelt úgy haladt el az egyik jármű mellett, hogy nem volt kellő figyelemmel arra, hogy a jármű oldalánál áll a sértett. Balra kormányzott, ezért a munkagép hátsó, kormányzott kerekei jobbra fordultak el, és a közvetlenül a várakozó jármű mellett álló sértettet nekiszorította a járműnek.

A baleset következtében a sértett súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség súlyos egészségromlást eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétsége miatt emelt vádat a munkagépet vezető sofőr ellen. Várhatóan a Győri Járásbíróság fog döntést hozni az ügyben.

