Egy újfajta gép csatlakozott az öt másodpercesek elit klubjához. Egy Mazda 13B motorral hajtott versenyautóról van szó, amelyet csak „Grey Bullet” (Szürke Golyó) néven emlegetnek. A kétrotoros üvöltő szörnyeteg 5,93 másodperces csúcsidőt futott az Orlando Speed World Dragway aszfaltcsíkján, miközben a célvonalon 236,34 mérföld/órás (kb. 380 km/h) sebességet mértek. Jelenlegi ismereteink szerint ezzel ez lett minden idők leggyorsabb forgótárcsás (Wankel) autója.

Wankel – a különc megoldás A Wankel-motor a belső égésű motorok egyik fajtája, amelyben a dugattyú a hagyományos belső égésű motoroktól eltérően nem alternáló mozgást végez, hanem vízszintes tengely körül forog egy speciális alakú hengerben. Az elvi síkon régóta ismert, bolygódugattyús motor első működő példányát Felix Wankel építette meg a XX. század derekán. A motorban sem hagyományos értelemben vett henger, sem dugattyú, sem szelepek nincsenek.

A rekorddöntő motort a Moncho Performance építette, míg az ECU kalibrálásáért a Pito Tuning felelt. A legtöbb konkrét módosítást nem tették közzé az interneten, de annyit tudni lehet, hogy egy Precision Next Gen XPR Pro Mod turbó dolgozik benne. Attól függően, hogy pontosan melyik turbómodellt használták, ezek az egységek akár 3200 lóerő kiszolgálására is képesek. Ami nem kevés.

Egy olyan világban, ahol a gyorsulási versenyzők három-, négy-, sőt öt rotoros motorokat építenek, ez a szörnyeteg 13B még lenyűgözőbb a maga két rotoros konstrukciójával. Bár közel járt hozzá, a Grey Bullet mégsem a világ legnagyobb végsebességű Wankel-dragstere.

Ez a cím a PAC Performance-é, akiknek a sárga „RX9”-ese egy háromrotoros 20B motort használ. Az ő 6,146 másodperces idejük nem volt olyan gyors, mint a Siquitraqui Motorsports Pro Mod gépéé, de a 237 mérföld/órás (kb. 381 km/h) célvonali sebességük magasabb volt.

Bárhogy is, a látvány, és a hang pokoli!