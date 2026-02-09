A 70mai A810S 4K az egyik legjobb választás a versenyképes fedélzeti kamerák szegmensében, kiváló ár-érték arányával, éles képeivel, intelligens funkcióival és valódi védelmet nyújtó megoldásaival – mind a forgalomban, mind parkolás közben. A 70mai A810S 4K fedélzeti kamera Magyarországon a MSTORE és a Boxon kínálatában érhető el.
Miért fontos ma egy jó autós kamera?
A nagyvárosokban és az országutakon egyaránt egyre gyakoribbak a kockázatos helyzetek: hirtelen fékezések, veszélyes sávváltások, kisebb koccanások vagy parkolási incidensek. Ilyen körülmények között az autós kamera már nem csupán egy kiegészítő, hanem megbízható bizonyítékot jelent arra, mi történt valójában.
A 70mai A810S pontosan ezekre a helyzetekre készült: Sony Starvis 2 IMX678 érzékelőkkel van felszerelve, és stabil, tiszta felvételeket készít minden körülmények között.
Valódi 4K képminőség – a különbség a „látni” és a „megérteni” között
A 70mai A810S egyik legnagyobb előnye a natív 4K UHD felbontás (3840×2160 pixel), amely jól olvasható rendszámokat, tiszta közlekedési táblákat és apró részleteket biztosít – akár nagyobb távolságból és gyenge fényviszonyok mellett is.
A mesterségesen felskálázott kamerákkal szemben a 70mai A810S valódi 4K felvételt készít a Sony Starvis 2 IMX678 szenzorok segítségével, ami különösen fontos, ha a videót bizonyítékként kell felhasználni.
Hátsó kamera a teljes védelemért
A 70mai A810S 4K csomag tartalmazza az RC24 hátsó kamerát is, amely egyidejűleg rögzít az első kamerával. Ez rendkívül hasznos hátsó ütközések, előzési helyzetek vagy parkolási sérülések esetén. A kétcsatornás rögzítés teljes képet ad az autó környezetéről, nem csupán az előtted zajló eseményekről.
Tiszta felvételek éjszaka is
Sok baleset este vagy éjszaka történik, amikor a látási viszonyok romlanak. A 70mai A810S 4K az alábbiakkal van felszerelve:
- HDR – a világos és sötét területek kiegyensúlyozására
- Night Vision – jobb kép gyenge fényben
- F1.7 rekeszérték – több részlet rögzítéséhez
Az eredmény: tiszta, részletgazdag felvételek még rosszul megvilágított utakon vagy éjszakai városi forgalomban is.
ADAS – valódi segítség a vezetőnek
A rögzítésen túl az A810S intelligens vezetéstámogató funkciókat is kínál:
- hangvezérlés
- ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
- sávelhagyás-figyelmeztetés
- frontális ütközésre figyelmeztetés
- jelzés, amikor az elől haladó jármű elindul
Ezek a funkciók diszkréten segítik a vezetőt, különösen zsúfolt forgalomban vagy hosszú utakon.
Beépített GPS – hasznos adatok, amikor szükség van rá
A kamera beépített GPS-szel rendelkezik, amely rögzíti a sebességet és az útvonalat. Ezek az adatok hasznosak lehetnek baleset vagy vitás helyzet esetén.
Védelem parkolás közben is
A 70mai A810S egyik fontos előnye a parkolásfigyelő mód. Ha az autót megütik vagy elmozdítják, a kamera automatikusan elindítja a felvételt és elmenti az eseményt.
Az ütközés előtti pufferrel rendelkező vészrögzítés néhány másodperccel az esemény előtti pillanatokat is megőrzi. A hátsó RC24 kamera tovább növeli a védelmet, különösen szűk parkolókban.
Egyszerű vezérlés okostelefonról
A 70mai A810S a 70mai mobilalkalmazáson keresztül vezérelhető (Android és iOS). Az app segítségével gyorsan megtekinthetők és letölthetők a felvételek, menthetők a fontos klipek és módosíthatók a beállítások.
A 70mai A810S ideális választás:
- városi autósoknak
- utcán parkolóknak
- családoknak, akik extra biztonságot szeretnének
- azoknak, akik valódi 4K minőséget, 24/7 védelmet és korrekt árat keresnek
- 4G kittel a jármű folyamatos felügyelete is biztosított
Elérhetőség Magyarországon
A 70mai A810S 4K + RC24 hátsó kamera csomag Magyarországon a MSTORE és a Boxon üzleteiben kapható. Az autorizált forgalmazók biztosítják: eredeti, EU-tanúsított termékeket, garanciát és hivatalos szervizt, technikai támogatást és eredeti alkatrészeket
A folyamatosan bonyolultabbá váló forgalomban a 70mai A810S 4K időt, pénzt és idegeskedést spórolhat meg. Pontosan azt nyújtja, amire szükség van kellemetlen helyzetekben: éles képet és megbízható bizonyítékot a rendőrség és a biztosítók számára.
A magyarországi forgalmazást a WayteQ Europe végzi, amely az egyik legjelentősebb smart technológiai importőr és disztribútor Magyarországon.
Népszerű 70mai modellek
A sofőrök körében népszerű 70mai fedélzeti kamerák közé tartoznak: 70mai M310, A200, A500S, A510, A800SE.
Minden 2025-ben bemutatott 70mai fedélzeti kamera 4K felbontással rendelkezik, ami jól mutatja a márka egyértelmű irányát az innováció és a folyamatos kutatás-fejlesztés felé.
A 70mai X800, A800SE, T800, A810S és M800 modellek azt bizonyítják, hogy a 70mai a 4K-t prémium funkcióból iparági standarddá kívánja tenni, rendkívül részletgazdag képekkel, amelyek elengedhetetlenek a biztonság és a kritikus helyzetek tisztázása szempontjából.