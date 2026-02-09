A 70mai A810S 4K az egyik legjobb választás a versenyképes fedélzeti kamerák szegmensében, kiváló ár-érték arányával, éles képeivel, intelligens funkcióival és valódi védelmet nyújtó megoldásaival – mind a forgalomban, mind parkolás közben. A 70mai A810S 4K fedélzeti kamera Magyarországon a MSTORE és a Boxon kínálatában érhető el.

Miért fontos ma egy jó autós kamera?

A nagyvárosokban és az országutakon egyaránt egyre gyakoribbak a kockázatos helyzetek: hirtelen fékezések, veszélyes sávváltások, kisebb koccanások vagy parkolási incidensek. Ilyen körülmények között az autós kamera már nem csupán egy kiegészítő, hanem megbízható bizonyítékot jelent arra, mi történt valójában.

A 70mai A810S pontosan ezekre a helyzetekre készült: Sony Starvis 2 IMX678 érzékelőkkel van felszerelve, és stabil, tiszta felvételeket készít minden körülmények között.

Valódi 4K képminőség – a különbség a „látni” és a „megérteni” között

A 70mai A810S egyik legnagyobb előnye a natív 4K UHD felbontás (3840×2160 pixel), amely jól olvasható rendszámokat, tiszta közlekedési táblákat és apró részleteket biztosít – akár nagyobb távolságból és gyenge fényviszonyok mellett is.

A mesterségesen felskálázott kamerákkal szemben a 70mai A810S valódi 4K felvételt készít a Sony Starvis 2 IMX678 szenzorok segítségével, ami különösen fontos, ha a videót bizonyítékként kell felhasználni.

Hátsó kamera a teljes védelemért

A 70mai A810S 4K csomag tartalmazza az RC24 hátsó kamerát is, amely egyidejűleg rögzít az első kamerával. Ez rendkívül hasznos hátsó ütközések, előzési helyzetek vagy parkolási sérülések esetén. A kétcsatornás rögzítés teljes képet ad az autó környezetéről, nem csupán az előtted zajló eseményekről.

Tiszta felvételek éjszaka is

Sok baleset este vagy éjszaka történik, amikor a látási viszonyok romlanak. A 70mai A810S 4K az alábbiakkal van felszerelve:

HDR – a világos és sötét területek kiegyensúlyozására

– a világos és sötét területek kiegyensúlyozására Night Vision – jobb kép gyenge fényben

– jobb kép gyenge fényben F1.7 rekeszérték – több részlet rögzítéséhez

Az eredmény: tiszta, részletgazdag felvételek még rosszul megvilágított utakon vagy éjszakai városi forgalomban is.

ADAS – valódi segítség a vezetőnek

A rögzítésen túl az A810S intelligens vezetéstámogató funkciókat is kínál:

hangvezérlés

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)

sávelhagyás-figyelmeztetés

frontális ütközésre figyelmeztetés

jelzés, amikor az elől haladó jármű elindul

Ezek a funkciók diszkréten segítik a vezetőt, különösen zsúfolt forgalomban vagy hosszú utakon.

Beépített GPS – hasznos adatok, amikor szükség van rá

A kamera beépített GPS-szel rendelkezik, amely rögzíti a sebességet és az útvonalat. Ezek az adatok hasznosak lehetnek baleset vagy vitás helyzet esetén.

Védelem parkolás közben is

A 70mai A810S egyik fontos előnye a parkolásfigyelő mód. Ha az autót megütik vagy elmozdítják, a kamera automatikusan elindítja a felvételt és elmenti az eseményt.

Az ütközés előtti pufferrel rendelkező vészrögzítés néhány másodperccel az esemény előtti pillanatokat is megőrzi. A hátsó RC24 kamera tovább növeli a védelmet, különösen szűk parkolókban.

Egyszerű vezérlés okostelefonról

A 70mai A810S a 70mai mobilalkalmazáson keresztül vezérelhető (Android és iOS). Az app segítségével gyorsan megtekinthetők és letölthetők a felvételek, menthetők a fontos klipek és módosíthatók a beállítások.

A 70mai A810S ideális választás:

városi autósoknak

utcán parkolóknak

családoknak, akik extra biztonságot szeretnének

azoknak, akik valódi 4K minőséget , 24/7 védelmet és korrekt árat keresnek

, 24/7 védelmet és korrekt árat keresnek 4G kittel a jármű folyamatos felügyelete is biztosított

Elérhetőség Magyarországon

A 70mai A810S 4K + RC24 hátsó kamera csomag Magyarországon a MSTORE és a Boxon üzleteiben kapható. Az autorizált forgalmazók biztosítják: eredeti, EU-tanúsított termékeket, garanciát és hivatalos szervizt, technikai támogatást és eredeti alkatrészeket

A folyamatosan bonyolultabbá váló forgalomban a 70mai A810S 4K időt, pénzt és idegeskedést spórolhat meg. Pontosan azt nyújtja, amire szükség van kellemetlen helyzetekben: éles képet és megbízható bizonyítékot a rendőrség és a biztosítók számára.

A magyarországi forgalmazást a WayteQ Europe végzi, amely az egyik legjelentősebb smart technológiai importőr és disztribútor Magyarországon.

Népszerű 70mai modellek

A sofőrök körében népszerű 70mai fedélzeti kamerák közé tartoznak: 70mai M310, A200, A500S, A510, A800SE.

Minden 2025-ben bemutatott 70mai fedélzeti kamera 4K felbontással rendelkezik, ami jól mutatja a márka egyértelmű irányát az innováció és a folyamatos kutatás-fejlesztés felé.

A 70mai X800, A800SE, T800, A810S és M800 modellek azt bizonyítják, hogy a 70mai a 4K-t prémium funkcióból iparági standarddá kívánja tenni, rendkívül részletgazdag képekkel, amelyek elengedhetetlenek a biztonság és a kritikus helyzetek tisztázása szempontjából.