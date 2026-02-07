Érzelmes videót osztott meg közösségi oldalán a Somogy vármegyei rendőrség. Látszólag közúti ellenőrzésnek indult az eseménysor, amely aztán látványos fordulatot vett, amelyben a fonyódi rendőrök „titkos akció” részeseivé váltak.

Mint posztjukban írják Zsolt a segítségünket kérte, hogy különlegessé tegye a lánykérést, a rendőrség pedig segített. Közúti ellenőrzést színleltek, és kérték, hogy nyissa ki a kocsija csomagtartóját.

Ekkor adták át neki a virágot és gyűrűt, melyekkel a kezében a taxisofőr az autó mögött térdelve várta párját, akit ezután szállítottak a járműből.

Nézd meg az lánykérését videón:

a videó a hirdetés után indul

A meglepetés tökéletesen sikerült, a válasz pedig Kata részéről ideg volt!

Sok boldogságot az ifjú párnak!

Nem minden közúti lánykérést támogat a rendőrség, a Megyeri hídon történtet valószínűleg nem: