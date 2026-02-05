Az Európában igazi kuriózumnak számító, markáns, éles vonalvezetésű elektromos pickup egy vendéglátóhely előtt állt meg Lugosban, és rövid idő alatt látványossággá vált. A járókelők és az ott dolgozók sorra vették elő a telefonjukat, a fotók pedig hamar körbejárták a közösségi oldalakat – szúrta ki a Villanyautósok.hu.

A járművet egy 39 éves bolgár férfi vezette, aki Finnországból tartott hazafelé, Románián keresztül. A különleges autó nemcsak az érdeklődőknek szúrt szemet: a helyinrendőrök is felfigyeltek rá, és megállították. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr nem rendelkezik a vezetéshez szükséges jogosítvány-kategóriával.

Ugyanis a román szabályozás – a magyar gyakorlathoz hasonlóan – a járművek megengedett össztömegéhez köti a vezethetőséget.

Szóval B kategóriával legfeljebb 3,5 tonnás jármű vezethető, a Cybertruck viszont kivitelétől függően nagyjából 3,6–4,1 tonna között mozog, így ehhez C kategóriás engedély szükséges.

A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben büntetőeljárás indult a sofőrrel szemben.

Az eset nem járt komolyabb fennakadással: a pickupot nem kellett elszállítani és nem foglalták le az egyenruhások. A parkolóból végül egy megfelelő jogosítvánnyal rendelkező ismerős vezette tovább az autót, míg az eredeti sofőr utasként folytatta útját.

A Tesla Cybertruck két villanymotoros, összkerékhajtású variánsa több mint 3,5 tonnát nyom. A hátsókerék-hajtású alapverziója 60 ezer dollárba (20 millió Ft) kerül Észak-Amerikában. Az összkerékhajtású variáns hajszál híján 80 ezer dollár (25 millió Ft), míg a 855 lóerős csúcsmodell, a Cyberbeast kerek 100 ezer dollárért, 32 millió forintért lehet a vevőké.

