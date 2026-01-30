A légszűrőcsere éveken át azon banális feladatok közé tartozott, amit gyakorlatilag bárki, akár az utcán a ház előtt is meg tudott oldani. Nem kellett hozzá márkaszerviz, de még szerszám sem. Egyszerűen kioldottuk a fémcsatokat, felhajtottuk a ház tetejét, és ennyi volt. Régi ki, új be. Az egész művelet kevesebb ideig tartott, mint teletankolni az autót a kúton. Pedig az sem egy örökkévalóság.

A sportautóknál persze gyakran bonyolultabb a helyzet. A gyártókat több tényező is korlátozza, elsősorban a hajtáslánc mérete. Többnyire méretes, legalább hathengeres blokkokról beszélünk, amiket gyakran még egy vagy két turbófeltöltő is kísér. A motortér pedig a minél alacsonyabb légellenállás követelménye miatt eleve szűkös. Gyakran előfordul, hogy emiatt például az akkumulátornak az utastérbe vagy hátra kell költöznie.

A helyhiány a szívórendszernél is olyan nyakatekert megoldásokhoz vezethet, hogy a csere akár tízpercekig is tarthat. De ez még elviselhető: az ilyen autókkal keveset járnak, ez egyszerűen a teljesítmény ára, valamit valamiért.

A Porsche Panamera azonban nem szupersportkocsi, lényegében egy felcicomázott Audi A6. Mégis, a szűrő cseréjéhez otthon csak akkor fogj hozzá, ha épp most doktoráltál rakétatudományból. Vagy ha van egy saját, profi szervized.

Először ugyanis le kell bontani a motortér műanyag burkolatait. Aztán jöhet az első lökhárító leszerelése, de ehhez csak úgy férsz hozzá, ha előtte lekapod a kerekeket és a kerékjárati ívek burkolatait (dobbetéteket). És ez még nem minden: a légszűrőházat tartó fémkonzolokat is oldani kell. Az alábbi videó az egész folyamatot megmutatja – paródiának tűnik, de sajnos nem az.

Mindent összevetve ez egy kőkemény meló, ami még a képzett szerelőknek is hosszú percekbe telik, és ez csak akkor igaz, ha az autó karban volt tartva. Elég egy kis elhanyagoltság, néhány berohadt csavar, és a csere máris rémálommá válik. A tulajdonosnak pedig vaskos összeget kell fizetnie egy ilyen banalitásért. És míg az első, tehetős tulajdonosnak ez nem tétel, a későbbieknek már fáj. Ezért is olvad az ilyen autók maradványértéke – a használt példányokat kevésbé tehetős emberek veszik, akik szeretnek spórolni a karbantartáson is.

Részben emiatt lehet már korosabb Panamerát egy új Dacia Sandero áráért kapni, 6-7 millió forintért. Csábító, de mielőtt lecsapnál egy ilyen ajánlatra, nézd meg jól a videót, tudd, mi vár rád – akár magad cseréled, akár mással csináltatod. Mert ez minden, csak nem egyszerű, és nagy kérdés, miért kellett a Porschénak ennyire túlbonyolítania a dolgot?