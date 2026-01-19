Rendkívüli fordulatot vett egy rutinellenőrzés Olaszországban, ugyanis amikor a Bovisio Masciagó-i rendőrök igazoltattak egy 60 éves férfit, ő csak az autó forgalmi engedélyt adta át, a jogosítványát nem.

Mint kiderült, a hiányosság mögött az állt, hogy a vezetői engedélyét már 30 évvel ezelőtt bevonták.

A Cesano Madernó-i lakos ráadásul nem először bukott le: 2024-ben már megállította emiatt a csendőrség – írja az Il Giorno. Akkor is vaskos pénzbírságot szabtak ki rá, amit a mai napig nem fizetett be. A mostani esetet azonban nem ússza meg ennyivel, ugyanis büntetőfeljelentést tettek ellene, továbbá 1984 euróra – átszámítva hozzávetőlegesen 765 ezer forintra – ismételten megbüntették.

Mindezen felül lefoglalták azt a Peugeot 207-est, amit vezetett, mivelhogy az sem volt makulátlan: papíron nem is vehetett volna részt a közúti forgalomban, mert a tartozások és a büntetések miatt már 15 alkalommal vonták hatósági intézkedés alá.

Az ügyből a Peugeot tulajdonosa, azaz a férfi felesége sem maradt ki. Neki 354 eurója, azaz több mint 135 ezer forintja bánja, hogy hagyta a férjét vezetni, bár tisztában volt vele, hogy nem ülhet a volán mögé.

