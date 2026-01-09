Hülye, vagy hülyének tűnő KRESZ-szabályokért nem kell messzire mennünk, itthon is van elég belőlük bőven, de időről időre mindig találkozni olyan előírással, melyre azért felkapjuk a fejünket. Most az Egyesült Államokból hoztunk egy szabályt, melyre talán ugyanannyian legyintenek, mint amennyien egyetértenek vele.

Az előírás egyszerű: több államban is tiltott minden olyan dolgot a belső visszapillantó tükörre aggatni, vagy onnan lelógatni, ami nem elengedhetetlen része a vezetésnek. Magyarán szólva a rendőr büntethet akár az illatosító fácskáért, a dobókockáért, a rózsafüzérért, vagy épp a CD-ért, ha esetleg az maradt volna fenn valakinek 25 évvel ezelőttről.

A Jalopnik összesítése szerint legalább tíz államban (Kalifornia, New York, Pennsylvania, Arizona, Texas, Louisiana, Minnesota, Florida, Virginia, Illinois) szankcionálják ezt valamilyen mértékben, bár Virginia és Illinois épp azon államok közé tartozik, ahol nemrég lazítottak az előírásokon. Itt már pusztán egy illatosító miatt nem állíthat félre a rendőr, a többi helyen azonban figyelnie kell a sofőröknek.