Az alábbi képsorokat az M3-as autópályán rögzítette az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája még 2025-ben. A felvételen két eset is jól látható: az elsőből baleset ugyan nem lett, de a két autó közötti távolság biztosan nem volt megfelelő ahhoz, hogy hirtelen fékezés esetén a hátul érkező képes legyen megállni.

A folytatás már korántsem volt ennyire szerencsés: fantomdugó alakult ki, amit egy autós – feltehetően szintén a nem megfelelő követési távolság miatt – nagyon későn vett észre, és szó szerint összetolta a sort.

De miért is ennyire fontos a követési távolság? Ha túl közel haladsz az előtted lévőhöz, nincs időd reagálni egy hirtelen fékezésre, balesetre vagy bármilyen váratlan eseményre. Egy pillanatnyi figyelmetlenség elég, és már kész is a baj.

Nagyobb sebességnél a féktávolság is jelentősen nő, esőben, ködben vagy csúszós úton pedig ez még inkább igaz. A megfelelő követési távolság időt ad a döntésre, teret a manőverezésre – és esélyt arra, hogy mindenki épségben hazaérjen.

Az ideális távolság legalább két másodperc. Mindig a sebességhez és az időjárási, közlekedési körülményekhez igazítsd a követési távolságot!