Szokatlan bűncselekmény történt karácsony éjjel a texasi White Settlement (USA) városában: a tolvajok egy Dallasból lopott szabadidő-autót használtak, hogy kitépjenek egy bankautomatát a 7-Eleven egyik üzletéből, ahol benzinkút is üzemel – közölte a helyi rendőrség.

A hatóságok – és a videó tanúsága – szerint a tolvajok egy hosszú drótkötelet akasztottak az ATM-re, majd az autóval szó szerint kitépték az üzletből. Menekülés közben állítólag a drót elszakadt, az automata pedig az I-30-as autópálya szervizútjára zuhant egy felüljáróról, a South Cherry Lane és a South Las Vegas Trail közötti szakaszon. Az elkövetők így végül zsákmány nélkül hajtottak tovább.

A rendőrök később megtalálták az elhagyott bankautomatát. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a lopott jármű kapcsolatba hozható-e más, hasonló módszerrel elkövetett ATM-lopásokkal.

Az ügyben a nyomozás folyamatban van, a rendőrség egyelőre nem közölt információt az elkövetők kilétéről.