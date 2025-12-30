Az autó napjaink meghatározó közlekedési eszköze Magyarországon. Rengeteg tényező alakította így a helyzetet, de tény: a magyar felnőtt népesség szinte naponta ül valamilyen szamélygépjárműbe, tavaly 4 263 067 darab autó volt forgalomban, míg tíz éve még “csupán” 3 196 856 darab.

Ha már időnk jól látható szeletét a volán mögött töltjük, miért tennénk ezt egy unalmas tucatárúval? 2025-ben több olyan autót is bemutattunk, ami olcsó, sokak számára elérhető, és olyan érdekességeket tartogat, amelyek a racionalitás mellett az érzelmeket is megmozgatják. Jöjjön tehát az idei éve öt legizgalmasabb tétele a hazai használt autók kínálatából:

Tágas, erős családi autó 1 millióért

Rendkívül gazdag választékban pedig észrevétlenül bújnak meg az érdekes autók, amelyek felett sokaknak elsiklik a figyelme. Ilyen darab a Fiat Croma, amiből most is húsz alatti eladó példány keres gazdát. Nyilván halmozottan hátrányos helyzetű: ismeretlen modell, öreg, ráadásul olasz, de pont ezért kirívóan olcsó még a kortársai között is.

4 fotó

A 2005-ben bemutatott, 2007 végén a Bravo orrával frissített középkategóriás kombilimuzin bár kevés példányban fut, a hajtáslánca ismert, a General Motors építőkészletéből rakták össze. Tengelytávja 270 centiméter, mint az ötajtós és a limuzin Vectráé, benzinesből a 147 lóerős 2,2 literes és a 136 lóerős 1,8-ast kapta meg a Fiat Croma. Dízelből viszont nemcsak négyhengeresek voltak (1,9 literes dízelmotor kétféle, 120 és 150 lóerős teljesítménnyel), hanem a soros ötös 2,4 Multijet is, kereken 200 lóerővel és szédítő hanggal.

Kényelmes, olcsó, használt Opel

Az Opel Signum 2003 és 2008 nyara között készült Rüsselsheimben, ahol a C Vectra, illetve az Insignia és a Saab 9-5. Az ötajtós változat a Vectra kombi nyújtott tengelytávját vette át, motorkínálatában nem szerepelt az 1,6 literes alapváltozat.

Túl drága volt Opelnek, túl furcsa volt a formája a konzervatív vevőknek. De ami akkor hátrány volt, az 2025-ben, a használtautó-piacon előnnyé válik: kevesen keresik, a technika nem prémium, a fenntartás a korabeli Opelek szintjén mozog, így nevetséges áron kaphatunk kényeztető kényelmet.

4 fotó

Aki olcsón akar kényelmet és nagy teret, nem kell feltétlenül a prémiummárkák felé fordulnia, ebben az ársávban egy ilyen Signum érdekes alternatívája lehet a magasabb polcon ülő márkáknak. Bár legnagyobb ellensége önmaga, az Opel Vectra C kombi kivitele, ami nagyjából ugyanezt hozza, több is van belőle, csomagtere is praktikusabb

Használt Audi aminél le kell mondani a márkajelről

A használt autók igazi érdekes furcsasága a Seat Exeo, ami tulajdonképpen egy átcímkézett, némileg felfrissített, aktualizált korábbi Audi A4-est jelent, aminek teljes gyártósorát Németországból Spanyolországba telepítették. Alig pár darab akad belőle eladó, de mivel az alkatrészek java Audi, így nem kell félni attól, hogy az alacsony előfordulás miatt cseredarabok nélkül maradunk. Nincs rajta négykarikás logó, és ez látszik az árain, használtként egész szemmel látható különbség van egy azonos teljesítményű, megegyező motorral szerelt Audi A4 és az Exeo között.

5 fotó

Használt autóként pedig egész józan választás: a modell technikailag robusztus, ritka a gyakoribb meghibásodás, az alkalmazott hajtáslánc (közös nyomócsöves dízel) kopásából, használatából adódó cserék, javítások fordulnak elő leginkább, a TFSI benzinesek ennél a típusnál is magasabb szervizigényt jelenthetnek.

Igazán izgalmas sportautó 3 millióért

Ma már kevés igazán izgalmas, elérhető árú autót találunk a kínálatban, főleg a kétajtós kupék koptak ki. Ilyen rétegmodellt már nem vállalnak be tömeggyártók, de a használtautó-piacon még akadnak gyöngyszemek, amelyek kellően modern technikával készültek, de mégis hozzák az autózás sava-borsát. Ilyen a Peugeot egyik szemrevaló típusa, az RCZ, amivel az Audi TT babérjaira törtek. Ma már 3-4 millió forintért is hozzá lehet jutni, és ebből garantáltan kevés fog szembejönni a hazai utakon.

6 fotó

Csak 67 916 darab készült 2009 és 2015 között – ez kicsi volumen egy nagy gyártótól, tehát az árai idővel inkább felfelé kúsznak majd. Nyilván ebben az ársávban akár szép állapotú Audi TT is elérhető, akár a formailag örökzöld első generációból vagy a modernebb, erősebb másodikból.

A kétüléses kabrió amit senki sem ismer

Ez volt a Renault furcsa próbálkozása arra, hogy a francia riviéra hangulatát egy nyitott tetejű kisautó testében idézzék meg. A mindössze két évig 2010-2012 között gyártott Wind a Renault Twingo II (Clio II alapokra épüló) platformját használta — pontosabban a Twingo RS futóművét és erőátviteli egységeit alkalmazta. Ebből már következik, hogy elsőkerék hajtású a technika, ami sok vásárlót elriasztott a vételtől.

Motorjai sem voltak túl izgalmasak, az 1,15 literes 1,2 TCE (Turbo Control Efficiency) turbómotor 100 lóerős, nyomatéka 152 Nm. Padlógáznál, 4500-as fordulatszám felett 5 lóerőt és hat newtonmétert még rápakol a vezérlés. A csúcsmodell az 1,6 literes, 133 lóerős, nagy fordulatra hangolt négyhengerest kapja a Twingo RS-ből. 10,5 helyett ez a Wind 9,2 másodperc alatt gyorsul százra.

Kétüléses kabriót ennyiért nehéz kifogni ilyen évjárattal, ez nem egy átlagos nyitott Mini, Peugeot 207 CC, amiből tucatnyi szaladgál az utakon!