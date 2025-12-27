Menekülni próbált a rendőri ellenőrzés elől egy autós Budapesten: a száguldozó sofőrt 2025. december 25-én, 5 óra körül akarták igazoltatni a Rákóczi úton, az Astoriánál, azonban a rendőri felszólítás ellenére elhajtott. Az egyenruhások megkülönböztető jelzéssel eredtek nyomába, végül a Megyeri úton állták el az útját, ezzel megállásra kényszerítve őt.

Mint arról a Police.hu beszámolt, az intézkedés során a külföldi rendszámú Mercedes-Benz 28 éves vezetője mellett két utasát is előállították. A 26 éves nő ellen szabálysértés miatt volt érvényben körözés, míg a 27 éves férfit több elfogatóparancs alapján keresték.

Kiderült a sofőrről, hogy engedély nélkül vezetett, ráadásul a ruházata és a jármű átvizsgálásakor egy fecskendőt találtak nála, benne kábítószergyanús folyadékkal.

Az üldözésről készült videó itt tekinthető meg:

A férfi utas zoknijából szintén kábítószergyanús anyag, bruttó 13,1 gramm fehér por került elő. Az intézkedés során az is kiderült, hogy ő a jármű tulajdonosa.

Mindhárom személy esetében pozitív eredményt mutatott a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) III. Kerületi Rendőrkapitányságán elvégzett gyorsteszt, ezért a rendőrök mintavételről intézkedtek. Az óbudai nyomozók a sofőrt és két utasát kábítószer-birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az intézkedők azt is megállapították, hogy a járművön nem a hozzá tartozó hatósági jelzés volt elhelyezve, ezért a tulajdonossal szemben egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is büntetőeljárás indult. A férfit egy törvényszék által kibocsátott elfogatóparancs alapján őrizetbe vették.

A rendőrök a közlekedési jogsértéseket külön eljárásban vizsgálják.