Nincs kétségünk afelől, hogy a Vezessnek sok olyan olvasója akad, aki rendkívül jártas az autók világában – olyan szinten, hogy a ritka vagy kevésbé ismert modelleket is fejből fújja. Ismered a Z1-et? Megvan, melyik gyártó dobta piacra a Signumot? Ugye a Scorpio nem csak egy állat?

Ha ezekre a kérdésekre tudod a választ, az alábbi kvízt neked találtuk ki! Töltsd ki, és tudd meg, mennyire vagy otthon a témában! Szólunk előre: rázós menet lesz…

