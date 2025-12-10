Tartósan hideg és csapadékos időszak után azt veszed észre, hogy az ablakok állandóan párásak, reggelre belülről ráfagy a nedvesség az üvegfelületekre, és hiába megy a fűtés vagy a klíma, a pára nem akar eltűnni? Ilyenkor sokan legyintenek, hogy ilyen időben ez természetes, pedig ez gyakran konkrét hibára utal.

Természetesen létezik olyan helyezte, amikor az extrém párásodás előfordul:

ha többen ülnek be az autóba,

Többen ülnek az autóban és vizes a kabátjuk,

a gumiszőnyegen áll a víz,

vagy belső keringetésen felejtjük a szellőzőrendszert, akkor ez teljesen normális.

A gond ott kezdődik, amikor egyedül ülünk az autóban, de jól működő fűtéssel, klímával is “tejüveggé” válnak az ablakok, a pára csak nehezen, részletekben tűnik el, és másnap reggel belülről ráfagy az üvegre.

Ilyenkor a háttérben leggyakrabban beázás áll.

Simán lehet, hogy a tömítések fáradnak el, vagy az is előfordulhat, hogy egy rosszul beragasztott szélvédő, egy utólag beszerelt riasztó, vagy egy rossz helyre fúrt lyuk okozza a jelenséget. Az imént leírt szituációkban ugyanis a víz utat talál az utastér felé.

A probléma az, hogy a víz a legtöbb esetben nem látványosan csöpög, hanem lassan párolog, és ez bőven elég az állandó párásodáshoz.

Esőzéskor jön az igazi fekete leves

Az autók karosszériáját úgy tervezik, hogy az esővizet levezesse, csatornákon, üregeken keresztül. Csakhogy a szél által befújt apró levelek és növényi maradványok ezekben a járatokban megakadnak, majd néhány esős nap alatt sűrű, ragacsos masszává válhatnak. Ez pedig szabályosan eltömi a vízkivezető nyílásokat.

Ha a dugulás a kerékdoboknál jelenik meg, abból hosszabb távon rozsda lehet. Ha viszont a szélvédő alatti vízelvezető térben történik ugyanez, a víz egy kisebb “kádban” gyűlik össze. Innen már csak egy lépés, hogy elérje az akkumulátor környékét, az elektronikát vagy épp a szellőzőrendszer légbeszívó nyílását. Ilyenkor a víz a pollenszűrőn keresztül bekerülhet a szellőzőrendszerbe, majd finoman, láthatatlanul párát termel az utastérben.

Mit tehetek a párásodás ellen?

Az autó megfelelő karbantartása elegendő lehet orvosolni a problémát.

Rendszeresen takarítsunk ki a vízelvezető vájúkat

Cseréljük ki a pollenszűrőt

Próbáluk meg páracsapdákkal eltávolítani a nedvességet az utastérből

Szóval ezekre érdemes odafigyelni, nehogy később még nagyobb probléma üsse fel a fejét a beázásból adódóan.