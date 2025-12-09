Legyen az bármilyen modern, egy autógyár kívülről nemigen tud izgalmas lenni építészeti szempontból. Ismerjük persze a mondást, hogy a kivétel erősíti a szabályt, és tény, hogy ez ebben az esetben is megállja a helyét – a Volkswagen drezdai üzemére ugyanis tekinthetünk kivételként.

A hely a Gläserne Manufaktur, vagyis átlátszó gyár nevet viseli, és 2002-ben azzal írta be magát az autós történelemkönyvekbe, hogy itt kezdték el a Phaeton gyártását. A VW prémiummodellje nem mindennapi körülmények között készült, ugyanis az elkészült járműveket abban a henger alakú, többszintes, üvegfalú szárnyban tárolták, amiről a gyár a nevét is kapta.

A képre kattintva galéria nyílik!

9 fotó

A Volkswagen a létesítményre nagy figyelmet fordított, melyet jól mutat, hogy étteremnek és startup-inkubátornak is helyet szorítottak benne. Ez az üveges rész szolgált a gyárat meglátogató vendégek központi helyiségeként is. Phaetonok egészen a modell 2016-os kihalásáig készültek itt, de menet közben, 2005 és 2006 között, majd 2013-ban egy rövid ideig Bentley Continental Flying Spur-ök is díszelegtek a gyártósor végén.

2016-ban nagy váltás következett, a luxusmodellek helyét pedig átvette az elektromobilitás és a digitalizáció. Az átállás után e-Golfok készültek itt 2020 decemberéig, 2021-et pedig az ID.3-mal nyitották Drezdában. Utóbbi készítését fejezi most be a Volkswagen, az átlátszó gyár pedig elveszti gyárjellegét.

A helyszínt azért hasznosítani fogja a márka, innovációs központot nyitnak itt a Drezdai Műszaki Egyetemmel karöltve. A Volkswagen célja, hogy az itt dolgozók, illetve a tanulók a mesterséges intelligencia, a mikroelektronika, a processzortervezés, az anyagtudományok és a robotika terén érjenek el áttöréseket, melyeket természetesen a VW hasznosíthat.

Az átalakulás azért leépítést is magával vonz, 250 dolgozóból csak 155-öt tartanak meg. Azoknak, akik nem maradhatnak, felajánlották, hogy dolgozzanak tovább a Volkswagennek Wolfsburgban, 300 kilométerrel arrébb, a költözéshez pedig 30 ezer eurós (11,5 millió forintos) támogatást is adnak.

Videó a gyárról: