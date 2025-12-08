Autózás iránt érdeklődő olvasóink biztosan észrevették, hogy a kínai márkák, típusok felülreprezentáltak a tesztek, menetpróbák között. Gyakorlatilag félévente lehet új típust, sőt márkanevet megjegyezni, és a kínálat már lassan lefed mindent pincétől a padlásig, az olcsó villanyautótól a hétszemélyes luxus SUV-ig. 

Ezt a hirtelen berobbanást, ezt a folyamatot mutatja meg nagyszerűen egy animált grafikon. 

Pár évvel ezelőtt Kína még csak mellékszereplő volt az autóexportban, ma viszont már ő diktálja a tempót. 2019-ben nagyjából 700 ezer autót adtak el külföldre, 2024-re ez a szám 5,5 millió fölé ugrott – ezzel Kína megelőzte Japánt, Németországot, Mexikót, és a világ legnagyobb autóexportőre lett. Igen, Japánt és Németországot is, a világ legismertebb autógyártó hatalmait ‒ olvasható ki a McKinsey & Company elemzéséből.

Az elmúlt öt-hat év adatai tényleg döbbenetesek, 2019-ben még 0,7 millió exportált darabnál tartottak, 2024-re pedig az éves export kb. 5,86 millió járműre nőtt, 19% fölötti bővüléssel, miközben a teljes termelés és belföldi értékesítés is 31 millió fölé kúszott. Az idei évben pedig szintén garantált a növekedés. 

Ez a grafikon mutatja, miért beszél mindenki a kínai autókról 1
Még jobban odapörkölt a Xiaomi a Nürburgringen
A Xiaomi nem elégedett meg annyival, hogy övék az egyik…

A kínai autóexport mögött ott áll a teljes államapparátus, tervszerűen futtatták fel a termelést, kapott zöld lámpát az export, az elektromos autók esetén pedig komoly versenyelőny, hogy az akkumulátorhoz köthető teljes ellátási láncot felügyelik, birtokolják. Latin-Amerika, Afrika, Közel-Kelet, Délkelet-Ázsia piacain pedig még a belső égésű motorral szerelt típusokkal tarolnak. A Reuters oknyomozása szerint 2020 óta az exportált autók kb. 76%-a fosszilis (benzines/dízel), miközben a kínai belpiacon már az elektromosok felé fordultak. 

Kína villámgyors felemelkedése a világ első számú autóexportőrévé már rég nem csupán az olcsóságról szól; ez sokkal inkább az innovációból merített lendület, ami egyre több fronton tudja felvenni a versenyt a hagyományos, százéves múltra visszatekintő gyártókkal.