Autózás iránt érdeklődő olvasóink biztosan észrevették, hogy a kínai márkák, típusok felülreprezentáltak a tesztek, menetpróbák között. Gyakorlatilag félévente lehet új típust, sőt márkanevet megjegyezni, és a kínálat már lassan lefed mindent pincétől a padlásig, az olcsó villanyautótól a hétszemélyes luxus SUV-ig.

Ezt a hirtelen berobbanást, ezt a folyamatot mutatja meg nagyszerűen egy animált grafikon.

It’s not just cars, it’s all products. Former industrial powerhouses like Germany, Sweden, Japan and South Korea are cooked. But their unions and politicians haven’t understood it yet. pic.twitter.com/A4ikTKov3W — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) November 30, 2025

Pár évvel ezelőtt Kína még csak mellékszereplő volt az autóexportban, ma viszont már ő diktálja a tempót. 2019-ben nagyjából 700 ezer autót adtak el külföldre, 2024-re ez a szám 5,5 millió fölé ugrott – ezzel Kína megelőzte Japánt, Németországot, Mexikót, és a világ legnagyobb autóexportőre lett. Igen, Japánt és Németországot is, a világ legismertebb autógyártó hatalmait ‒ olvasható ki a McKinsey & Company elemzéséből.

Az elmúlt öt-hat év adatai tényleg döbbenetesek, 2019-ben még 0,7 millió exportált darabnál tartottak, 2024-re pedig az éves export kb. 5,86 millió járműre nőtt, 19% fölötti bővüléssel, miközben a teljes termelés és belföldi értékesítés is 31 millió fölé kúszott. Az idei évben pedig szintén garantált a növekedés.

A kínai autóexport mögött ott áll a teljes államapparátus, tervszerűen futtatták fel a termelést, kapott zöld lámpát az export, az elektromos autók esetén pedig komoly versenyelőny, hogy az akkumulátorhoz köthető teljes ellátási láncot felügyelik, birtokolják. Latin-Amerika, Afrika, Közel-Kelet, Délkelet-Ázsia piacain pedig még a belső égésű motorral szerelt típusokkal tarolnak. A Reuters oknyomozása szerint 2020 óta az exportált autók kb. 76%-a fosszilis (benzines/dízel), miközben a kínai belpiacon már az elektromosok felé fordultak.

Kína villámgyors felemelkedése a világ első számú autóexportőrévé már rég nem csupán az olcsóságról szól; ez sokkal inkább az innovációból merített lendület, ami egyre több fronton tudja felvenni a versenyt a hagyományos, százéves múltra visszatekintő gyártókkal.