Szokatlan megoldást választott arra egy osztrák férfi, hogy leparkoljon az Ferrarijával egy bécsi lakóparkban. Ausztria fővárosának XXI., floridsdorfi kerületében a múlt héten egyszer csak hangos csörömpölés zavarta meg az ott élők nyugalmát.

Mint kiderült, miután nem volt jó helyen az udvar közepén, egy tréler segítségével a limitált kiadású 296 GTB a levegőbe emelkedett, majd az egyik lakás teraszán ért földet – írta olvasói beszámolók alapján a Heute.

Ez is Bécs.... hihetetlen jelenetet láthattak a floridsdorfi lakók, ugyanis egy 400.000 eurós Ferrari 296 GTB egyszerűen... Posted by Ausländerin- magyar NŐ Ausztriában on Thursday 4 December 2025

Az Assetto Fiorano a 296 GTB versenypályára optimalizált változatát takarja. A továbbfejlesztett felfüggesztéssel, szénszálas karosszériával és polikarbonátból készült hátsó szélvédővel szerelt modell hajtásáról egy 830 lóerős összteljesítményű hibridrendszer gondoskodik, amiből 663 lóerőt tesz ki a 3,0 literes, biturbós V6-os motor, míg a maradék 167 lóerőt a villanymotor adja. A 296 GTB kevesebb mint 3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig 330 km/óra.

A 400 ezer euró, átszámítva több mint 150 millió forint értékű Ferrari úgy kötött ki a teraszon, hogy a 28 éves tulajdonosa több autót is tart, azonban csak egy autóra van parkolóhelye. Hiába szeretett volna újabb garázst bérelni, a kérelmét visszadobták, amikor pedig feltette a kérdést, hogy hová parkoljon, viccből azt mondták neki, hogy a teraszra.

Alighanem ez a válasz ihlette meg a férfit, ám a problémája ezzel sem oldódott meg, mert az ingatlankezelő és az építési felügyelet már felszólította őt a sportkocsi eltávolítására, vélhetően például azért, mert statikailag nem úgy tervezték az épületet, hogy azon bármilyen járművel parkoljanak.

Tegyük hozzá, nem az ő fejében fordult meg először, hogy szokatlan helyre teszi a különleges sportautóját: