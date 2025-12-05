November 27. óta működnek a terézvárosi önkormányzat által beszerzett és telepített, a VI. kerületi rendőrkapitányság által üzemeltetett Trafiboxok.

Az Andrássy és a Podmaniczky úton összesen négy dobozt helyeztek ki, és az ezeknél az eszközöknél megszokott módon mindig változik, hogy melyekben működik éppen sebességmérő kamera.

Az üzembe helyezés első négy napjában – november 27-30. között – 71 járművet mértek be, amelyek túllépték a megengedett 50 km/h-s sebességet. A járművek üzembentartói számára hamarosan postázzák a közigazgatási bírságokat.