A Toyota Prius negyedik generációja nem sikerült túl esztétikusra, és akkor még finoman fogalmaztam. A ronda autók toplistáján örök helyre jogosult autó akkor született, amikor a Toyota mérnökei, tervezői mindent alárendeltek a megfelelő légáramlásnak, a kezüket pedig mélytengeri halakból merített ihlet vezette.

“Amikor legelőször, képeket nézegetve találkoztam a Priusszal, nehéz volt elhinni, hogy az autót ebben a formában komolyan kiengedik az utcára, ártatlan emberek, gyerekek közé. A legfrissebb Prius ugyan megjelenésében még mindig olyan nehezen emészthető, mint reggelire a hideg, fagyott zsírral borított töltött káposzta, de vezetni már meglepően jó.” – írtuk az autóról még új korában, 2016-ban.

7 fotó

Megjelenése idején a Toyota már több modellt árult hasonlóan hatékony HSD hibrid hajtással, és a vásárlók java a normál autók mellett döntött, így főleg itthon ritka darabnak számít, de az Egyesült Államokban sem számít tömegmodellnek. Lehet ezért nem akadt egy helyi tulajdonosnak egy bontott frontrész a láthatóan balesetet szenvedett Prius IV javítására.

A képek alapján úgy tűnik nem esett kétségbe, a funkcionalitást megőrizte egy idegen orr felszerelésével. A japánt keverte a helyi ízekkel, egy Pontiac Grand AM lökhárítóját sikerült felrögzíteni, ami így az egységesen furcsa megjelenést már tákolt, kaotikus rondává változtatta.