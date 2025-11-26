A sokkoló felvételeken jól látható, ahogy az 57 éves Christopher Tribe egy teljesen bepárásodott szélvédőjű teherautót vezet, majd belerohan egy kisbuszba a walesi Flintshire-ben.

Az 57 éves Christopher Tribe bepárásodott szélvédővel vezette tehergépjárművet, amikor belerohant egy fehér kisbuszba, ami több járművet is megtolt maga előtt.

A fedélzeti kamera felvételein látszik, ahogy a sofőr meg se kísérli letörölni az ablakot, és sebességet vált mindössze pár másodperccel az ütközés előtt. A becsapódás ereje azonnal betörte a szélvédőt, de szerencsére a biztonsági öv tette a dolgát.

A kisbusz az árokban kötött ki, a hátsó ajtaja teljesen összeroncsolódott; a sofőr és egyik utasa több sérülést szenvedett. A balesetben további két személyautó is megrongálódott, egyikük sofőrje szintén megsérült.

Tribe a rendőrségnek elmondta: emlékszik rá, hogy fékezett az ütközés előtt. Bocsánatot kért a többi sofőrtől, és sajnálatát fejezte ki a közlekedők sérülései miatt.

James Ashton ügyész a Moldi Kerületi Bíróságon elmondta: Tribe „rosszul látott a bepárásodott szélvédője miatt”. A védőügyvéd, Patrick Geddes azzal érvelt, hogy a baleset előtt a nap alacsonyan járt, ami tovább nehezítette a vezetést.

“Közrejátszó tényező volt, hogy a nap nagyon alacsonyan sütött, ami tovább rontotta a látási viszonyokat. Ez nem menti fel Mr. Tribe-ot, de tényezőként figyelembe vehető. Felmerült a telefonhasználat is. Valóban megtette; nem ez vezetett az ütközéshez, de menet közben ránézett, amit nem lett volna szabad megtennie.” – mondta Geddes.

A sofőr bűnösnek vallotta magát veszélyes vezetés vádjában, de elkerülte a letöltendő börtönbüntetést: 36 hetes szabadságvesztésre ítélték, melynek végrehajtását 18 hónapra felfüggesztették.

Ezen felül 18 hónapra eltiltották a járművezetéstől, valamint kötelezték mintegy 90 000 forint (187 font) áldozatvédelmi pótdíj és több mint 40 000 forint (85 font) perköltség megfizetésére. Tribe-nak kötelezően részt kell vennie egy kiterjesztett vezetési vizsgán, mielőtt újra a volán mögé ülhetne.