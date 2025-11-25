Az alig 22 évesen kétszeres paralimpiai bajnok, ötszörös világ- és Európa-bajnok, valamint öt alkalommal az „Év fogyatékos férfi sportolójának választott” kajakos Kiss Péter Pált immár 2020 óta támogatja mobilitási partnerként a Toyota.

Kissnek öt évvel ezelőtt még nem volt jogosítványa, így az elmúlt években egy Proace Verso modellel segítették a felkészülését. Ezzel csak a stábtagok segítségével tudott közlekedni. Kiss a többi olimpikon és paralimpikon által használt C-HR-eket látva megfogadta, amint lehet, megszerzi a jogosítványt, hogy a jövőben ő is egy ilyen autót használhasson.

A Toyota teljesítette a fiatal parasportoló ikon álmát, az Advent Bazilika karácsonyi vásárban Kiss Péter Pál átvehette a kifejezetten számára átalakított vadonatúj C-HR-t.

Kiss a Vezessnek elmondta, hogy elsőre letette a vizsgát. Egy idős bácsinál tanult vezetni Budapesten, mert csak ez az egy hely van, ahol mozgássérültek is tudnak tanulni. Egy Suzuki Swiften tanult, csak automata váltós autó jöhetett szóba.

A legutóbbi olimpia után tudott időt szakítani az edzések és felkészülés mellett, hogy megszerezze a jogosítványt. “Ezzel az autóval kinyílik a világ számomra” – mondta Kiss, akinek

nyolcéves korában egy vírus miatt bénultak le a lábai.

Bár a Toyota globálisan befejezte az együttműködést az olimpiai mozgalommal, de Magyarországon szerettek volna tovább együtt dolgozni a sportolókkal, így hat olimpikont, illetve paralimpikont témogatnak.