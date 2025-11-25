2024. július 7-től valamennyi új járműben kötelező elem a intelligens sebességkorlátozás-asszisztens is (ISA), ismertebb nevén a sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer.

Ez az asszisztens műszerfali kijelzéssel, hangjelzéssel, figyelmeztet, ha a rendszer által észlelt valós, vagy valótlan sebességkorlátozást nem tartottuk be. Rém idegesítő, pontatlan megoldás, amit nem véletlenül tesz egyre több gyártó gyorsan kikapcsolható kényszerkötelezettséggé.

A rendszer maga pedig vaskos plusz költség, főleg az egyszerű olcsó autókban, hiszen kell hozzá kamerás szélvédő, elektronikai vezérlés, ami mind magasabbra húzza az árakat. Kihagyni pedig nem lehet, hisz kötelező biztonsági berendezés.

Pedig a sebességhatárokat korábban is jelölték az öregebb használt autók, méghozzá sokkal olcsóbb módon: pár csíkkal a műszerfalon! Ez az igazi filléres megoldás!

A régebbi autókban az analóg sebességmérőn a 30-as és 50-es kilométer/órás értéknél elhelyezett kis piros vonalak segítették a sofőrt, hogy betartsa a megfelelő tempót. A hangsúly a segítségen van. Jelölte, mutatta mennyi a határ, idegesítő csipogás, felvillanó színes jelzés nélkül.

Nem volt erre egységes szabály. A gyártók maguk döntötték el, hogy elhelyezik-e ezeket a modelljeikben. Egyes márkáknál évekig alapfelszereltségnek számítottak, másoknál soha nem jelentek meg, ami főként a járműbelső kialakításának eltérő megközelítéséből fakadt. Nem függnek a szoftver állapotától, a kamera minőségétől vagy a GPS-jeltől, ezért mindig láthatóak és funkcionálisak.

Az útviszonyoktól függetlenül működtek, és nem igényeltek semmilyen karbantartást, ráadásul rábízták a döntés, és a helyzet megítélését a sofőrre. Következetesen a Volkswagen autóiban láthatjuk ezt, náluk szinte minden modellben megtalálható a két vörös jelzés, még a digitális kijelzőkön is.

A régi Mercedes jelölése mást mutatott

Öregebb Mercedes típusoknál feltűnhet, hogy vörös vonalak helyett narancssárga sávok tarkítják a sebességmérőt. Ezek nem a maximális sebességhatárra figyelmeztetik a sofőrt, hanem a váltókezelésre.