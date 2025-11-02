Nem mindennapi esemény zavarta meg egy sebességmérő munkáját Törökbálinton: néhány lehulló falevél akadt fenn a traffibox tetején, így a levelek vélhetően kitakarták az eszköz kameráját egy időre.

Remek bizonyíték ez arra, hogy néha elég egyetlen apróság, hogy homokszem kerüljön a gépezetbe.

Azt nem tudni, hogy ez mennyire befolyásolta a traffipax munkáját, de olvasónk fotóit elnézve, totálisan kitakarják a kamerát az őszi falevelek.

Azt, hogy szándékosan rakták-e oda, vagy a szél fújta le, nem lehet tudni. Merésznek kell lenni ahhoz, hogy ezt valaki kivitelezze, ugyanis az ilyen fixen telepített sebességmérőket kamera figyeli, pontosan azért, hogy tetten érhető legyen egy esetleges vandalizmus. Rá is van ragasztva a traffipax oldalára, hogy “kamerával megfigyelt terület”.

Korábban már írtunk arról, hogy egy ártatlan falevél, hogyan tudja megkönnyíteni a szabálytalan, gyorshajtó autósok dolgát. Bár annak a természethez nem sok köze volt.

Néhány éve egy elektromágneses, falevelet imitáló eszköz járta be a világhálót, amelyet a rendszámtáblára lehetett tapasztani, és gombnyomással oldani a mágnest. Így takarták ki a trükkös autósok a rendszám egy részét, hogy megzavarják a tarffipaxokat.

Fabrican un imán con forma de hoja para tapar la matrícula y que no te coja un radar



Un mando permite hacer caer la hoja en caso de detención pic.twitter.com/VBl5yr9WNY — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 14, 2022

“Sajnálom, biztos úr, csak rátapadt egy falevél a rendszámtáblára, ezért nem tudta leolvasni a kamera. De nézze csak, már le is fújta a szél.”