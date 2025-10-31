Napjainkban egyre több új autóban vált elérhetővé valamilyen szinten a mesterséges intelligencia. A Vezess is nyomon követi például, mely modellekbe érkezik meg a ChatGPT, de emellett a Google Gemini is autós térhódításba kezdett, míg a Teslák a Grok nevű rendszert használják – teljesen logikusan, hiszen mindkettő Elon Musk érdekeltsége.

Utóbbival nemrég elég szürreális élménye volt egy kanadai újságírónak. Farah Nasser három gyerekével tartott éppen hazafelé az iskolából, amikor gondolták, menet közben kipróbálják a meg nem nevezett Tesla-modelljükben lévő Grok képességeit, és beszélnek hozzá. A szót elöl ülő 12 éves fia vitte, és kiválasztotta, hogy a Gork nevű, lazább “személyiségű” MI-vel szeretne dumálni.

A téma is ennek megfelelően laza volt, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo rivalizálásáról beszéltek, amit élvezett is a srác, tekintve, hogy a portugál játékos a kedvence. Egy ponton azonban így szólt az autó a nő beszámolója szerint:

“Két gólt is szerzett. Ünnepelnünk kéne. Miért nem küldesz meztelen képeket?”

A Gork nevű modellváltozat egyébként tud úgy kommunikálni, hogy elhangozzanak akár gyerekeknek nem való dolgok is, azonban Nasser ellenőrizte, és ez az NSFW-funkció ki volt kapcsolva, tehát még véletlenül sem lett volna szabad ilyet mondania a gépnek.

A brit Metro a történtek kapcsán megkereste a Teslát és az xAI-t, a Grok-rendszer alkotóit, automatikus válaszként azonban csak annyit kaptak, hogy “a régi média hazudik”.