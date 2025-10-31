Rendhagyó fogyókúrás kihívást hirdetett egy edzőterem Kínában: annak, aki mindössze három hónap leforgása alatt fogy 50 kilót, egy Porsche Panamera lehet a jutalma. Természetesen van egy csavar a történetben, ugyanis a kihívásra 1400 dollárért, átszámítva mintegy 470 ezer forintért lehet nevezni – írja a Road & Track.

Még ezzel együtt is túl szépnek hangzik a nyereményautó lehetősége, de az edzőterem egyik edzője megerősítette, hogy létezik a kihívás. „Már folyamatban van, és lezárul a jelentkezés, amint elérjük a 30 résztvevőt. Eddig heten-nyolcan jelentkeztek” – nyilatkozott a helyi sajtónak az október 23-án bejelentett programról.

A csaknem félmillió forintnak megfelelő összeg az étkezéseket és a közös szállást is fedezi, ugyanakkor az edzésprogram, valamint az étrend részleteit nem hozták nyilvánosságra. Lévén, hogy a szóban forgó Porsche az edzőterem tulajdonosáé, a 2020-as évjáratú modellt csak egyvalaki nyerheti meg.

Ugyan nem árulták el, hogy a 2009 óta gyártásban lévő, azóta már a harmadik generációját tapossa Panamera második, 2016 és 2024 közötti második érájának melyik változata a tét, a hazai használt piacon körülbelül 30 millió forintra rúg az autó értéke.

Habár egy több tízmillió forintos autó szép jutalom lehet egy eredményes fogyásért, a kihívást az egészségügyi szakértők álláspontja árnyalja. Szerintük hetente körülbelül 0,5-1 kilogrammnyi súlyveszteség tartozik az egészséges tartományba, ezzel szemben ez esetben napi szinten kell ennyit fogyni, ami komoly életveszélyt is jelenthet.

